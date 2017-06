Auf Rekordjagd

Der 14-malige Major-Sieger aus Mallorca könnte am Bois de Boulogne seinen zehnten Paris-Titel seit 2005 holen. Es wäre eine historische Leistung, denn in der Open Era seit 1968 ist es noch keinem Profi gelungen, ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier so oft zu gewinnen. Derzeit teilt sich Nadal den Rekord mit Martina Navratilova.

In der vergangenen Saison hatte "Rafa" in der französischen Metropole wegen einer Blessur am Handgelenk nicht zu seinem Drittrunden-Match antreten können.

Gute Leistung von Muguruza

Garbine Muguruza kann derweil weiter von ihrem zweiten Paris-Coup in Serie träumen. Die Titelverteidigerin besiegte nach einer guten Leistung die letztjährige Viertelfinalistin Julia Putinzewa (Kasachstan/Nr. 27) mit 7:5, 6:2 und steht zum vierten Mal im Achtelfinale des bedeutendsten Sandplatzturniers.

Nach 1:40 Stunden verwandelte die an Position vier gesetzte Muguruza den zweiten Matchball mit ihrem zweiten Ass. "Ich wusste, dass es gegen Julia hart wird. Sie ist eine große Kämpferin, und ich habe versucht, es auch zu sein ", sagte die 23-Jährige, die sich zuletzt mit Nackenproblemen plagte. Im Match um den Sprung ins Viertelfinale trifft Muguruza am Sonntag auf Stuttgart-Finalistin Kristina Mladenovic (Frankreich/Nr. 14) oder Shelby Rogers aus den USA.

Thema in: Deutschlandfunk Sport aktuell, 02.06.2017, 22.50 Uhr

dpa/sid/red | Stand: 02.06.2017, 15:02