Nadal gewinnt zum zehnten Mal die French Open

Nadal spielte beim 6:2, 6:3 und 6:1 über die gesamte Spieldauer hinweg konzentriert und ließ den Schweizer mit druckvollen Schlägen von der Grundlinie nicht ins Spiel kommen. Der auf Sand dominierende Spieler der vergangenen Jahre feierte seinen zehnten Sieg seit seinem ersten Erfolg in Roland Garros im Jahr 2005. Wie 2008 und 2010 blieb der Spanier im gesamten Turnier ohne Satzverlust. Er ist damit der erste Spieler seit Einführung des Profitennis, der ein Grand-Slam-Turnier zehnmal gewann.

"Das ist ein ein spezieller Moment, ich bin gerade sehr emotional. Dieses Adrenalin, das ich hier auf diesem Platz spüre, ist mit keinem anderen Gefühl zu vergleichen", sagte er, bevor er den "Coupe des Mousquetaires" in die Luft stemmte. Nadal benötigte gerade einmal 2:05 Stunden für seinen Triumph beim mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatzklassiker. Insgesamt war es sein 15. Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere der Welt. Bislang hatte sich der 31-Jährige den Rekord mit Martina Navratilova geteilt. Die gebürtige Tschechoslowakin hatte in Wimbledon zwischen 1978 und 1990 insgesamt neunmal triumphiert.

Dominanz von Beginn an

Gegen Wawrinka nutzte der Linkshänder aus Mallorca nach nervösem Beginn seinen insgesamt sechsten Breakball und ging mit 4:2 in Führung. Wenig später profitierte er beim Satzball von einem Fehler des Westschweizers. Bezeichnend für den Frust von Wawrinka (32), dass er im zweiten Durchgang seinen Schläger zertrümmerte und eine Verwarnung erhielt.

Der älteste Roland-Garros-Finalist seit 44 Jahren, der seinen einzigen Breakball vergab, fand selten ein Mittel gegen die peitschenartige Vorhand von Nadal und kam nicht an seine Leistung aus dem Halbfinale heran. Dort hatte Wawrinka den topgesetzten Briten Andy Murray in einem Marathonmatch ausgeschaltet.

Abschied von Nadals Mentor

Nadal indes schraubte seine Matchbilanz beim bedeutendsten Sandplatzturnier auf 79:2 Siege. Wawrinka verpasste seinen zweiten French-Open-Coup nach 2015 und seinen insgesamt vierten Grand-Slam-Erfolg. Zuvor hatte der frühere Davis-Cup-Sieger noch kein Major-Finale verloren.

Nadal verbessert sich durch den Titelgewinn in der Weltrangliste von Rang vier auf Platz zwei. Es ist die höchste Platzierung des Linkshänders seit Oktober 2014. Nadals Titel war auch ein besonderer, weil zum letzten Mal bei den French Open sein Onkel Toni zum Trainerteam gehörte. Der 57-Jährige will sich nach der Saison der Arbeit in der "Nadal Academy" auf Mallorca widmen. Nach 28 Jahren an der Seite von Rafael Nadal, dem neuen und alten Sandplatzkönig von Roland Garros.

Thema: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Sonntag, 11.06.17, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 11.06.2017, 17:30