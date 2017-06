Der Paris-Champion von 2015 setzte sich am Freitag (09.06.17) in einem hochklassigen Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Andy Murray mit 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1 durch. Wawrinka benötigte 4:34 Stunden, um den britischen Vorjahresfinalisten zu bezwingen. Im Endspiel am Sonntag trifft die Nummer drei der Welt entweder auf den spanischen Topfavoriten Rafael Nadal oder Dominic Thiem aus Österreich. Das zweite Halbfinale steht am Freitagabend im Stade Roland Garros noch auf dem Programm.

Thema: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 09.06.17, 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 09.06.2017, 17:44