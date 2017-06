Murray rang am Donnerstag (01.06.17) in Paris den Slowaken Martin Klizan mit 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) nieder. Der Brite benötigte 3:35 Stunden für seinen Erfolg. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale trifft Murray nun am Samstag auf den Argentinier Juan Martin del Potro.

Der Südamerikaner profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners Nicolas Almagro, der am Anfang des dritten Satzes wegen Knieproblemen aufgeben musste.

Wawrinka und Nishikori weiter

Stan Wawrinka setzte sich gegen den Ukrainer Dolgopolow mit 6:4, 7:6 (7:5), 7:5 durch. Wawrinka benötigte 2:34 Stunden für seinen Erfolg. Der French-Open-Champion von 2015 trifft nun auf Fabio Fognini. Der Italiener setzte sich mit 6:4, 7:5 und 6:3 gegen seinen Landsmann Andreas Seppi durch.

Ebenfalls in Runde drei ist Kei Nishikori. Der an Nummer neun gesetzte Japaner besiegte Lokalmatador Jeremy Chardy in gut zwei Stunden mit 6:3, 6:0 und 7:6 (7:5). In der Runde der letzten 32 bekommt es Nishikori nun mit dem Südkoreaner Chung Hyeon zu tun, der Dennis Istomin ebenfalls glatt in drei Sätzen (6:1, 7:5, 6:1) besiegte.

dpa/sid/red | Stand: 01.06.2017, 16:30