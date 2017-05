Bittere Pleite für Angelique Kerber: Die topgesetzte Kielerin ist bei den French Open in Paris schon in der ersten Runde ausgeschieden und hat ihre Negativserie fortgesetzt. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin musste sich in ihrem Auftaktmatch der Russin Jekaterina Makarowa in 1:22 Stunden klar mit 2:6, 2:6 geschlagen geben.

In der Open Era hatte noch nie zuvor in Roland Garros die Topgesetzte die zweite Runde verpasst. Insgesamt war es erst das fünfte Mal bei einem Major-Event seit 1968, dass die topgesetzte Spielerin schon in der ersten Runde ausschied. Durch ihren frühen K.o. könnte Kerber am Ende der French Open die Spitze der Weltrangliste verlieren.