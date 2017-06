Der 25 Jahre alte Pablo Carreno Busta musste am Mittwoch (07.06.17) in Paris beim Stand von 6:2, 2:0 aus Sicht von Nadal passen. Die Partie dauerte lediglich 51 Minuten. In seinem insgesamt zehnten Paris-Halbfinale trifft Nadal am Freitag entweder auf Titelverteidiger Novak Djokovic oder den Österreicher Dominic Thiem.

Im Duell mit Carreno Busta ließ sich Nadal auch von den windigen Bedingungen und einer langen medizinischen Auszeit seines Gegners nach dem ersten Satz nicht irritieren. Während Carreno Busta in den Katakomben behandelt wurde, hielt sich Nadal auf dem Centre Court mit kurzen Sprints und Aufschlagtraining warm. Kurz danach musste der Außenseiter dann aufgeben, Nadal legte ihm den Arm auf die Schulter und tröstete ihn. Der 14-malige Major-Sieger schraubte seine Bilanz im Stade Roland Garros damit auf 77:2 Siege - 60 der 79 "Best-of-Five" -Matches hat "Rafa" sogar in drei Sätzen gewonnen.

Thema: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 07.06.17, 22.50 Uhr

dpa/sid | Stand: 07.06.2017, 12:29