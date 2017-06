Caroline Garcia: Die feurige Französin sorgte erst kürzlich durch einen Streit im französischen Fed-Cup-Team für Aufsehen. Derzeit steht die 23-Jährige auf WTA-Ranglistenposition 27 und ist bei den French Open an Position 28 gesetzt. Zwei Mal stand sie im Einzel bereits in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers, nämlich 2014 in Wimbledon und 2015 in Melbourne. Im vergangenen Jahr gewann sie in Roland Garros an der Seite ihrer Landsfrau Kristina Mladenovic sogar den Doppel-Titel. Jetzt soll also auch der im Einzel folgen. Im Viertelfinale bekommt sie es zunächt aber zu tun mit ...