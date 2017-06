Roger Federers Schongang zur Bestform

Es hörte sich wie eine kleine Gemeinheit an, war aber wohl eher als eine ganz besondere Ehrerbietung gemeint. "Es ist unglaublich, was du in deinem Alter noch alles leistest" , sagte Alexander Zverev am Abend davor bei einer lockeren Talkrunde. Ein paar Stunden danach hatte der 20 Jahre alte, derzeit beste deutsche Tennisspieler im Finale des 500er-Turniers in Halle/Westfalen allerdings eine Lehrstunde erhalten.

Mit 1:6; 3:6 wurde Zverev von Roger Federer regelrecht vom Rasen geschossen. Der Youngster hatte gegen den 35 Jahre alten Routinier, der das Turnier bereits das neunte Mal gewinnen konnte, nicht den Hauch einer Chance.

"Was Du machst, werden wir auf dem Tennisplatz künftig nicht mehr sehen. Es ist immer eine Freude, Dich spielen zu sehen" , sagte Zverev unmittelbar nach dem Matchball und schien trotz der Niederlage nicht besonders traurig zu sein.

Schließlich hatte Zverev gegen das "Idol meiner Kindheit und Jugend" verloren. Und so wie es derzeit aussieht, wird Zverev noch ein paar Jahre lang die Gelegenheit haben, sich mit dem Schweizer zu messen. Ans Aufhören denkt Federer jedenfalls (noch) nicht.

Federers Alter machte sich bereits bemerkbar

Federer spielt derzeit so gut, wie zu seinen besten Zeiten, als er unangefochten auf Position eins der Weltrangliste notiert war. Allerdings macht sich auch bei ihm das Alter mittlerweile bemerkbar. Eine Knieverletzung hatte ihm im vergangenen Jahr nahezu die gesamte zweite Saisonhälfte geklaut. Doch so schlau der Schweizer seit vielen Jahren auf dem Court agiert, so durchdacht bestreitet Federer mittlerweile auf seine Saisonplanung.

Federer ist noch immer in der Lage, sich auf veränderte Situationen einzustellen und sich selbst zu optimieren. Er passte im Winter sein Spiel seinen körperlichen Gegenbenheiten an, attackierte früher, agierte häufig auch mal mit der Serve-and-Volley-Taktik und versuchte dadurch, die Ballwechsel möglichst kurz zu halten und langatmige Rallys zu vermeiden. Das spart Kräfte.

Für einen Spieler, der seit 1998 Tennisprofi ist, bereits 92 Titel auf der ATP-Tour gewinnen und rund 105 Millionen Eurpo Preisgeld für sich verbuchen konnte und dessen Gesamtvermögen sich auf über 600 Millionen Euro belaufen soll, keine ganz gewöhnliche Charaktereigenschaft.

Spieltaktik umgestellt

Und diese neue Herangehensweise ist von Erfolg gekrönt. Auch für Federer selbst völlig überraschende Turnier-Siege auf den Hartplätzen von Melbourne, Indian Wells und Miami reihten sich aneinander.

Der Schweizer legte zu dieser frühen Phase des Jahres eine ausgeprägte Lockerheit, eine technische Leichtigkeit und ein Spielvergnügen an den Tag, als hätte er ausschließlich Freude daran, wieder gesund auf dem Platz zu stehen. Die jeweilige (Sommer-) Hitze und das Tennis auf allerhöchstem Niveau, die trotz der neuen Systematik Federers Körper voll forderten, schien er einfach so abschütteln zu können.

Und als viele Experten glaubten, Federer wäre wieder voll im Geschehen zurück, legte er eine zweimonatige Wettkampfpause ein und ließ die äußerst kraftraubende Sandplatzsaison an sich vorbei ziehen. Jetzt ist er wieder da und gilt spätestens nach dem Finalsieg gegen Zverev als der größte Favorit auf den Titel beim traditionsreichen Grand-Slam-Turnier im Südwesten Londons. "In Wimbledon geht alles bei Null los" , sagt Federer zwar. Aber laute Töne sind seine Sache ja ohnehin nicht.

Während seine Konkurrenten wie Novak Djokovic, Andy Murray oder auch Stan Wawrinka sich noch auf dem Rasen von Queens oder Eastbourne auf das Turnier in Wimbledon vorbereiten und ihre Form suchen, hat Federer in Halle scheinbar genug Matchpraxis gesammelt und bereitet sich nun noch individuell auf diese große Aufgabe vor.

Leise Ansage an die Konkurrenz

Federer könnte sich mit einem neuerlichen Triumph - dem dann achten Sieg an der legendären Church Road - zum Rekordhalter machen. Das sei für ihn aber nicht so wichtig, verriet Federer in Halle, sondern vielmehr "ein netter Nebeneffekt" . Er spiele eher für die Leute als für die Geschichtsbücher: "Für meine Familie, mein Team, meine Fans, mein Land."

Alexander Zverev gab seinem Vorbild dann noch die besten Wünsche mit auf den Weg in die englische Hauptstadt und er würde sich freuen, "wenn Roger dort sehr weit kommen würde" . Federer nahm diese Wünsche mit einem höflichen Lächeln an. Später sagte er dann noch: "Ich bin bereit für Wimbledon." Die Konkurrenz wird dieses Statement aber wohl nicht so gerne gehört haben.

Stand: 28.06.2017, 10:29