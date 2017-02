Petkovic trifft am Samstag (11.02.17) in Lahaina zunächst auf Alison Riske. Görges tritt danach gegen Coco Vandeweghe an. Das ergab die Auslosung am Freitag auf der Insel Maui. "Die Erfahrung spricht für Jule und Andrea. Sie haben schon viele Fed-Cup-Matches gespielt und sehr gut trainiert" , sagte Bundestrainerin Barbara Rittner nach der Zeremonie mit einer hawaiianischen Tanzvorführung direkt am Strand.

Am Sonntag (12.02.17) stehen sich erst die Spitzenspielerinnen Petkovic und Vandeweghe gegenüber, anschließend kommt es zum Duell zwischen Görges und Riske. Für das abschließende und möglicherweise entscheidende Doppel sind bislang Laura Siegemund und Carina Witthöft sowie Bethanie Mattek-Sands und Vandeweghe vorgesehen.

Siegemund mit Problemen am Schlagarm

Kurzfristige Änderungen sind aber noch möglich. Die nominelle deutsche Nummer eins Laura Siegemund hatte unter der Woche Probleme am Schlagarm und konnte nicht voll trainieren, wie Rittner sagte. "Ich spiele ja immer ganz gern am Anfang, so dass ich dann die andere Spielerin mit voller Energie und 100 Prozent unterstützen kann. Für mich ist das absolut okay" , sagte Petkovic.

Ohne Angelique Kerber geht die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes als Außenseiter in das Duell auf einem Hartplatz im Freien im Royal Lahaina Resort. "Ich denke immer noch, dass die Amis schon die Favoritenrolle übernehmen müssen und dass wir uns nicht irgendwelche Illusionen machen" , sagte Petkovic.

Sieger spielt gegen Tschechien oder Spanien

Der Sieger erreicht das Halbfinale am 22./23. April gegen Tschechien oder Spanien. Der Verlierer muss in der Relegation gegen den Abstieg aus der Weltgruppe kämpfen.

Erst einmal bereitet aber die Wettervorhersage Sorgen. Für das Wochenende sind Regen und Wind angesagt. Eine Ausweichmöglichkeit in die Halle gibt es nicht. "Wenn man hier ist, will man auch, dass es losgeht. Jetzt auf Hawaii einen Sturm zu erleben, muss eigentlich nicht sein, aber es sieht wohl so aus" , sagte Rittner.

