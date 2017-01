Im deutschen Duell gegen Carina Witthöft setzte sich Kerber mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:2 durch. Danach sangen ihr die 7.500 Zuschauer in der Rod-Laver-Arena ein "Happy Birthday"-Ständchen. "Ich werde langsam älter" , scherzte Kerber nach dem harten Kampf gegen Witthöft und meinte: "Es ist eine neue Situation für mich als Nummer eins, aber Druck ist ein Privileg."

Viele Fehler

Nach 2:08 Stunden verwandelte Kerber ihren ersten Matchball und darf ungeachtet der noch fehlenden Topform weiter von ihrem dritten Grand-Slam-Triumph nach ihren Erfolgen von 2016 in Melbourne und New York träumen. Kerber machte sich das Leben immer wieder selbst schwer, weil sie oft zu passiv agierte. In der Partie um den Sprung ins Achtelfinale trifft die Branchenführerin am Freitag auf die Tschechin Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester von US -Open-Finalistin Karolina Pliskova.

Das deutsche Duell zwischen Kerber und der Weltranglisten-89. Witthöft war zunächst von Fehlern geprägt. Der Außenseiterin fabrizierte gleich in ihren ersten beiden Aufschlagspielen insgesamt sechs Doppelfehler. Doch auch bei Kerber lief nicht alles rund. Als sie im ersten Spiel ans Netz stürmte, flog ihr das Sonnenschild vom Kopf. Witthöft war allerdings so irritiert davon, dass sie den Ball ins Netz schlug und der Linkshänderin das erste Break ermöglichte.

Frust und Trotz

Kerber dominierte immer dann die Partie, wenn sie selbst die Initiative übernahm. Bei ihrem ersten Satzball profitierte sie dann vom insgesamt 25. "unforced error" von Witthöft. Danach ging Kerber schnell mit 2:0 in Führung, wurde anschließend aber wieder zu passiv und gab die nächsten drei Spiele ab. Nicht zuletzt, weil Witthöft vor allen Dingen auch beim Aufschlag stabiler wurde und ihre Chance nutzte. Im Tiebreak dotzte Kerber frustriert ihr Racket auf den Boden. Fast trotzig erhöhte sie im entscheidenden Durchgang den Druck und zeigte nach dem Erfolg erleichtert die Siegerfaust.

Julia Görges scheiterte dagegen mit 3:6, 4:6 an der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Jelena Jankovic aus Serbien.

Stand: 18.01.2017