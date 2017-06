Thiem will mit "voller Post" an die Spitze

Die Generalprobe ist jedenfalls gründlich in die Hose gegangen. Nur einen Sieg hat Dominic Thiem in Vorbereitung Wimbledon auf Rasen für sich verbuchen können. In der ersten Runde der Gerry Weber Open in Halle hatte der Österreicher zwar noch den jungen Deutschen Maximilian Marterer bezwungen. Es folgte allerdings eine Niederlage gegen den Niederländer Robin Haase. Und auch beim Turnier in Antalya lief es zuletzt nicht gerade rund. Der 23-Jährige unterlag der 222 der Welt, Rankumar Ramanathan aus Indien, in zwei kurzen Sätzen (3:6; 2:6).

Thiems Trainer Günter Bresnik hatte zwar die Verantwortung für die jüngste Pleite übernommen, als er die Turnierauswahl auf dem überaus schnellen Untergrund als Ursache für das viel zu frühe Scheitern nannte. Das sei "ein Fehler von mir gewesen" , sagte der 56-Jährige. Deshalb saß die Enttäuschung bei allen Beteiligten tief. "Bei zwei Turnieren sollten es schon mehr als drei Matches sein" , sagte Bresnik.

So hart wie möglich schlagen

Womöglich ist es zu früh von einem Formtief bei Thiem zu sprechen. Immerhin hat der sich mit enormer Willenskraft mittlerweile auf Position acht in der Welt vorgearbeitet. Aber derzeit scheinen ihn ein wenig seine Kraft und sein Durchsetzungsvermögen im Stich gelassen zu haben. Und das ist angesichts seines unglaublich kraftraubenden Stils nicht verwunderlich.

Für Thiem gilt seit einigen Jahren nur ein Motto auf dem Court: Volle Post. "Ich habe seinem Vater gesagt: Wenn du zu einem Turnier fährst und die Leute anhalten und fragen, wer dieser Idiot ist, der jeden Ball so hart wie möglich schlägt, dann haben wir es geschafft" , sagt Bresnik. Die Kugel dabei auch noch ins Feld zu bekommen - nur eine Frage der Zeit, wird Bresnik im Buch "111 Gründe, Tennis zu lieben" zitiert.

Nicht nur reine Techniklehre

Um dieses Ziel zu erreichen stellte der Coach im Jahr 2005 die Tenniswelt für den bis dato schon erfolgreichen Junior auf den Kopf. Sein Schützling sollte von nun an von einer beidhändigen auf eine einhändige Rückhand umschulen, was einen tiefen Eingriff in die erlernten Technikstrukturen bedeutet.

Der Vorteil: Die einhändige Rückhand kann deutlich mehr Geschwindigkeit und Topspin auf den Ball erzeugen, was den Gegner stärker in Bedrängnis bringen kann. Der Nachteil: Diese Schlagtechnik ist fehleranfälliger. Dass Thiem diese Umstellung bewältigen könnte, daran hatte wohl niemand Zweifel. Denn sein enormer Wille und sein unbändiger Trainingseifer sind mittlerweile auf der ATP-Tour berüchtigt.

Aber es ging Bresnik bei Thiem nicht allein um die reine Techniklehre. Der sehr erfahrene und in der Tenniswelt renommierte Coach, der einst bereits mit Boris Becker arbeitete, wollte damit auch einen Mentalitätswechsel bei dem großen Talent erreichen. "Sein gesamtes Verhalten, seine Persönlichkeit, ist sehr defensiv" , sagte Bresnik noch im vergangenen Jahr.

Djokovic und Nadal ohne Chance

Thiem soll diese Zurückhaltung auf dem Court abschütteln und seine Gegner mit seiner Dynamik vielmehr überrollen, sie in Atemnot und zum Staunen bringen. So wie es Rafael Nadal seit Jahren auf Asche gegen so gut wie jeden Gegner gelingt. Dass Domic Thiem dazu bereits in der Lage ist, hat er gegen keinen Geringeren als den Sanpdplatzdominator aus Spanien selbst gezeigt.

Beim unglaublich souverän und geradezu brachial heraus gespielten 6:4; 6:3 auf der römischen Asche im vergangenen Mai ließ Thiem Nadal keine Chance. Und auch Novak Djokovic musste jüngst bereits bei den French Open in Paris im Viertelfinale (7:6, 6:3, 6:0) anerkennen, dass er an bestimmten Tagen der Thiem'schen Wucht nichts entgegenzusetzen hat.

Konstanz fehlt noch

Es ist die Konstanz, auch in zwei aufeinanderfolgenden Runden einen Top-Ten-Spieler zu schlagen, die Thiem derzeit noch fehlt, um noch weiter an die Spitze zu klettern. "Daran muss ich noch arbeiten und mich verbessern" , sagt Thiem selbstkritisch.

Und sehr wahrscheinlich muss der große Fan des englischen Premier-League-Klubs FC Chelsea, dem er, wann immer es sein Zeitplan zulässt, einen Besuch abstattet, auch noch besser mit seinen Kräften haushalten, um sein hohes Niveau dauerhafter durchhalten zu können. An Mut und Willen, auch diesen Entwicklungsschritt noch zu gehen, fehlt es dem Österreicher jedenfalls nicht. Und trotz seines augenblicklichen Durchhängers gilt Thiem als ein Geheimfavorit auf den Titelgewinn an der legendären Church Road.

Stand: 30.06.2017, 09:25