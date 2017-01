Sein blaues Basecap ließ ihn noch ein wenig lockerer aussehen. Dabei hätte es diese Unterstützung gar nicht gebraucht. Der knappe und hart erkämpfte Sieg gegen Andy Murray im Finale von Doha (6:3, 5:7, 6:4) verlieh Novak Djokovic so viel Zufriedenheit, dass er die Anspannung der vergangenen Wochen und Monate vergessen konnte. "Das ist das beste Szenario, das ich mir zum Anfang der Woche wünschen konnte" , sagte der 29-Jährige.

Dieses Spiel, dieser Erfolg gegen Murray, war nicht nur ein Hinweis an die Konkurrenten und an die Tennis-Fans, dass Djokovic wieder zu alter Stärke finden kann und will. Es war vor allem auch Fingerzeig an sich selbst, dass er in der Lage ist, sich wieder auf das alte Niveau hieven zu können.

Zuversicht kehrt zurück

28 Matches war Murray zuvor in Folge unbesiegt geblieben, er hatte den Serben mit seiner makellosen Siegesserie im vergangenen Jahr vom Tennis-Thron gestoßen. Aber Djokovic wollte diesen Triumph in Doha unbedingt. Er meckerte, er zerbrach einen Schläger vor Wut, er kassierte einen Punktabzug. Aber er ließ sich nicht beugen. Mit diesem Ehrgeiz und Beharrlichkeit bis an die Schmerzgrenze hatte er es einst an die Weltspitze und zur lange Zeit unangefochtenen Nr. 1 gebracht.

Irgendwo auf seinem langen Weg verlor Djokovic 2016 dann aber sein Selbstvertrauen. Wann und wo genau kann er wohl selbst nicht mehr so genau sagen. Deshalb war der Start in das neue Jahr so wichtig und für ihn selbst ein wenig überraschend. "Das bedeutet mir sehr viel, denn in den letzten drei Monaten der vergangenen Saison habe ich mich nicht mehr so zuversichtlich gefühlt wie derzeit" , sagt der Serbe.

Kein Guru sondern Mentaltrainer

Djokovic hatte gegen Murray phasenweise bereits wieder atemberaubendes Tennis gezeigt und den Schotten mit viel Willenskraft bezwungen. Er hat mit seinem 67. Turniersieg aber nicht zuletzt angedeutet, dass sein Erfolgswille keinesfalls kleiner geworden ist.

Mit Hilfe seines Mentaltrainers Pepe Imaz und dessen spiritueller Herangehensweise haben sich offenbar neue Wege aufgetan. Die Skepsis, die Djokovic nach der Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Mittelklasse-Tennisprofi entgegen schlug, konnte Djokovic nie verstehen. Auch dass sich Imaz als "göttliches Wesen aus Licht und Liebe" sieht und versteht, ist für Djokovic eher Motivation denn abschreckender Tatbestand. "Er ist kein Guru, er ist ein Mentaltrainer" , sagte Djokovic.

Becker fiebert mit

Djokovics vormaliger Trainer Boris Becker wollte diesen neuen Pfad offenbar nicht beschreiten. Der Deutsche und Djokovic gehen seit Anfang Dezember - nach drei gemeinsamen und erfolgreichen Jahren - wieder getrennte Wege. Im Streit scheinen sie sich, trotz einiger anders lautender Meldungen, indes nicht getrennt zu haben.