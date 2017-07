Das gab der Weltranglistenvierte aus Serbien am Mittwoch (26.07.2017) während einer Pressekonferenz in Belgrad bekannt. Damit wird der zweimalige New-York-Sieger Djokovic auch die US Open (28. August bis 10. September) verpassen. In Wimbledon hatte der 30-Jährige zuletzt sein Viertelfinale gegen Tomas Berdych (Tschechien) wegen der Blessur abbrechen müssen und danach erklärt: "Diese Verletzung beschäftigt mich schon seit anderthalb Jahren."

Der zwölfmalige Major-Sieger Djokovic, der in diesem Jahr erstmals seit 2010 kein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat, hatte zuvor gesagt, dass seine Leidenschaft für den Tennissport nach einem Jahr im Abwärtsstrudel zurück sei.

sid/dpa | Stand: 26.07.2017, 14:44