Dimitrovs Umkehr zurück in die Weltspitze

Die Freude wirkte auf den ersten Blick verhalten. Ein Blick in den Himmel, ein Griff an die Nase. Erst dann kam das breite Lächeln von Grigor Dimitrov zum Vorschein. Der 26 Jahre alte Bulgare hatte gerade den größten Titel seiner Karriere gewonnen.

Im Finale des ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnatti besiegte er am Sonntag (20.08.2017) den Australier Nick Kyrgios mit 6:3 und 7:5. Im gesamten Turnier gab Dimitrov zudem keinen Satz ab. "Ich bin einfach glücklich, mehr kann ich gar nicht sagen. Es ist unglaublich" , sagte der Sieger fast schüchtern.

Wenn die erste Freude vergangen ist, dürfte der ohnehin introvertierte Dimitrov allerdings auch ins Grübeln kommen und sich die Frage stellen, weshalb es so lange gedauert hat, bis er einen solchen Triumph feiern konnte. An Talent hat es dem bisher erfolgreichsten bulgarischen Tennisspieler aller Zeiten jedenfalls nicht gemangelt. Im Jahr 2008 gewann er die Junioren-Grand-Slams von Wimbledon und der US Open.

Als legitimer Nachfolger Federers gehandelt

Sein Vater und die gesamte Familie waren jedenfalls so sehr vom Erfolg des aus dem kleinen Örtchen Haskovo stammenden Dimitrov überzeugt, dass sie einst das Familienauto verkauften und seine Opas ihre Rente dafür nutzten, damit der junge Mann sein erstes Flugticket kaufen konnte.

Dimitrov galt aufgrund seiner technischen Fähigkeiten, seiner Geschmeidigkeit auf dem Tennisplatz und seiner eleganten einhändigen Rückhand schon früh als legitimer Nachfolger Roger Federers. Nur erfüllen konnte er diese Erwartungen bisher so gut wie nie.

Schlagzeilen machte Dimitrov zeitweise nicht mit positiven Tennismeldungen, sondern vor allem mit seiner Liaison mit der Tennisspielerin Maria Schaparowa, inzwischen ist er mit der Sängerin Nicole Scherzinger liiert. Auf dem Tennisplatz schied Dimitrov derweil immer wieder viel zu früh aus.

Das führte soweit, dass er zwischenzeitlich von Weltranglistenplatz acht (2014) bis auf Platz 40 (2016) zurück fiel und dabei einige Trainer wie Franco Davin, Johan Örtegren, Roger Rasheed verschliss, die es nicht schafften, ihrem Schützling Konstanz zu verleihen.

Wieder unter die Top Ten geklettert

Erst mit der Verpflichtung des aktuellen Trainers Dani Vallverdu schaffte es Dimitrov wieder zurück in die Erfolgsspur. Der 31-Jährige krempelte alles um, trainierte hart mit Dimitrov und hatte Erfolg. "Ich wusste, dass ich mich auf einen langen Prozess der Zusammenarbeit einlasse. Das entscheidende aber ist, dass er sich darauf eingelassen hat und diesen akzeptiert" , sagt Vallverdu. Dimitrov wirkt nun zielstrebiger in seinen Schlägen, konzentrierter und entschlossener.

Vorbei scheinen die Zeiten, in denen er ein Wellental der Emotionen in einem Match durchlebte. Dimitorv setzt seine Waffen nun effektiver ein und nutzt seine Chancen. Drei Turniersiege konnte Dimitrov in diesem Jahr schon feiern, er hat es wieder bis auf Platz neun der Weltrangliste geschafft. Er gehört mittlerweile zum erweiterten Kreis der Favoriten der US Open. Ein Umstand, der eigentlich schon längere Zeit ein Normalzustand für den Bulgaren sein müsste.

Stand: 21.08.2017, 14:00