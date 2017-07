Wahrscheinlich muss man Ivan Lendl heißen, um diese scheinbare Gleichgültigkeit an den Tag legen zu können. Der mittlerweile 57-Jährige hat als ehemalige Nummer eins der Welt schon so ziemlich alles auf den Tenniscourts auf diesem Globus erlebt. Er hat seinem Spitznamen "Ivan der Schreckliche" sehr häufig alle Ehre gemacht. Und so manchem Gegner mit der gelben Filzkugel gnaden- und regungslos das Fürchten gelehrt. Also kann er auch das problemlos ertragen.

Mit stets unbeweglicher Miene, so wie er einst seine Kontrahenten besiegte, nimmt Lendl jedenfalls auch die "freundlichen Worte" seines Schützlings entgegen, wenn dieser mal einen Ball verschlagen hat und einen Punkt abgeben muss.

Murrays Box ist stets "Ansprechpartner"

Andy Murray meint es oft nicht gut mit seiner Box am Spielfeldrand, wenn ihm die eine Vorhand oder die andere Rückhand entglitten ist. Egal, ob beim eigentlich ungefährdeten Drei-Satz-Sieg (7:6 (7:1), 6:4, 6:4) im Wimbledon-Achtelfinale am Montag (10.07.2017) gegen den Franzosen Benoit Paire. Oder in der Runde davor im deutlich knapperen Duell gegen Fabio Fognini. Ob bei den French Open oder den Australian Open oder auch jedem anderen kleineren Turnier auf der ATP -Tour.

Es wird geschimpft, gepöbelt, den anderen die Schuld zugewiesen. Murray lässt seinen Frust sofort heraus, egal wo, egal wann. Diese Frustrationsbewältigung erscheint wie ein Fetisch für Murray, der ihm neue Kraft und Selbstvertrauen gibt.

Die vermeintlich Leidtragenden dieser plötzlichen, ständig wiederkehrenden und wütenden Verbalattacken sind Coach Lendl, seine Frau Kim Sears und der Rest des Murray-Staffs: Die verbalen Botschaften des Ärgers prallen ungefiltert und unmittelbar auf sie ein - und offenbar auch wirkungslos wieder ab.

Verbissener Ehrgeiz

Es ist geradezu erstaunlich, dass niemand aus Murrays Entourage ihm diese "Freundlichkeiten" übel zu nehmen scheint. Aber sie wissen natürlich alle, dass dieser Andy Murray zwei völlig unterschiedliche Gesichter hat. Und dass er diese besondere Kommunikation offenbar dringend benötigt, um sein Leistungspotenzial voll ausschöpfen zu können.

Das eine, nicht ganz so einladende Gesicht setzt Murray immer dann auf, wenn er einen Tenniscourt betritt. Dann ist der inzwischen 30 Jahre alte Schotte noch immer wie vom Ehrgeiz zerfressen, tritt sich selbst und seinem Umfeld unbarmherzig gegenüber. Dann zählt nichts mehr als der Sieg. Mit dieser Eigenart ist er ganz nach vorne in die Weltspitze vorgerückt und hält sich dort beständig.

Nach dem Match ist alles vergessen

Nach dem Match ist dann plötzlich alles vergessen. Dann ist Murray sofort wieder ausgeglichen und ausgesprochen freundlich, zeigt bestes Benehmen. "Ich habe gut gespielt. Ich bin erstmal froh, dass ich den Ball richtig treffe" , übte er sich auch nach dem jüngsten Erfolg gegen Paire in Understatement.

Was es denn mit den Diskussionen mit dem Schiedsrichter und seiner Box im Spiel gegen Paire auf sich gehabt habe, wurde Murray nach dem Matchball gefragt. "Och, nichts, das ist doch ganz normal, das gibt es doch häufig" , sagte er und grinste das Thema einfach weg.

Vermutlich ist ihm diese Extrovertiertheit in diesen ruhigen Momenten selbst eher unangenehm. Aber dennoch lebt Murray sie auch in Wimbledon bewusst aus. Vielleicht auch, um seine Hüftverletzung aus dem Vorfeld zu überspielen. "Ich war ein bisschen verunsichert. Weil ich nicht wusste woran ich bin. Ich hoffe, dass ich mein Niveau halten kann" , sagte Murray.

Im Viertelfinale gegen Sam Querrey aus den USA am Mittwoch darf sich seine Box aber auf jeden Fall wieder auf ein paar "Freundlichkeiten" einstellen. Der Schotte will ja schließlich gewinnen.

