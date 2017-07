Selbst nach dem hart umkämpften und am Ende verdienten Sieg über Simona Halep am Dienstag (11.07.2017) regierte eine scheinbar freudlose Nüchternheit im Gesicht von Johanna Konta. "Das ist surreal, im Tennis geht alles so schnell" , sagte die 26-Jährige nach dem 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4 über die Rumänin, die mit einem Sieg die die Nummer eins der Weltrangliste gewesen wäre.

Kontas Aussagen, ihre Mimik und Gestik wirken zumeist wie ein Schutzschild. Sie will ihre Emotionen im Griff haben, keine Angriffsfläche für die Öffentlichkeit bieten, Herrin des Geschehens sein. Gerade hier in Wimbledon, bei dem Turnier, mit dem sich die Briten vor allen Dingen identifizieren. Schließlich weiß die junge Frau, welche Erwartungen ihre Landsleute in sie legen.

Auch Murray musste sich befreien

Ihr männliches Pendant, Andy Murray, hatte diesen öffentlichen und auch den eigenen Druck über viele Jahre ebenfalls gespürt, ehe er im achten Anlauf im Jahr 2013 den Bann brechen und das traditionsreiche Turnier gewinnen konnte.

"Die letzten Punkte waren die härtesten in meinem Leben" , sagte Murray damals unmittelbar nach dem Triumph und ließ damit einen tiefen Blick in sein Innenleben zu. Solch ein ultimatives Erfolgserlebnis würde wohl auch bei Konta einiges erleichtern.

Favoritin bei den Buchmachern

Die gebürtige Australierin, die 2012 die britische Staatsangehörigkeit angenommen hat, erreichte bei fünf Teilnahmen in Wimbledon überhaupt nur einmal die zweite Runde. Dennoch galt sie bereits vor dem Spiel gegen Halep nicht nur den englischen Buchmachern sondern auch den Tennisliebhabern der Insel als Favoritin.

Konta wird mit ihren harten, geraden Schlägen, ihrem durchdachtem Spiel, ihrer Strategie sowie ihrer Nervenstärke von einer Woge öffentlicher Euphorie getragen.

Grenzenlose Anfeuerung

Jeder ihrer Punkte wird laut bejubelt, sie wird ständig angefeuert, zu passenden und zu unpassenden Momenten. Als eine Zuschauerin beim Matchball gegen die Rumänin ihre Emotionen nicht mehr im Griff hatte und mitten im Ballwechsel unüberhörbar juchzte, irritierte das Halep so sehr, das sie den Ball verschlug.

Konta war dieser letzte Punkt sichtlich unangenehm. Nicht der Sieg, eher das Zustandekommen und diese maßlose Begeisterung. "Vielleicht war die Freude zwischendurch mal zu groß" , sagte sie später freundlich aber bestimmt.

Noch zwei Schritte bis zum Gipfel

Tatsächlich hat sich Johanna Konta in eine Position gebracht, mit der wohl kaum jemand außerhalb Großbritanniens gerechnet hätte. Außer ihr selbst: "Ich habe immer daran geglaubt, dass ich diese Fähigkeiten habe" , sagte sie. Auch ihr Trainer, Wim Fissette, ist seit längerer Zeit dieser Meinung. Der Belgier sagte bereits im Januar, am Rande der Australian Open: "Wenn sie gut spielt, kann sie jede schlagen."

Der Weg der Johanna Konta in London geht weiter. Am Donnerstag trifft sie im Semifinale auf Venus Williams. Nur noch zwei Schritte bis zum Gipfel. "Ich bin bodenständig und und gebe mir nicht viel Zeit zum Träumen" , sagt Konta. Schließlich weiß sie, wie schnell sich Dinge in dieser Sportart verändern können. Deshalb ist es für sie besser, gar nicht erst zu viel darüber nachzudenken.

Stand: 12.07.2017, 08:30