Abstiegsspiel gegen Polen

Brands und Masur gaben am Samstag (17.09.2016) eine Zwei-Satz-Führung aus der Hand und ließen damit die große Chance liegen, den Verbleib in der Weltgruppe vorzeitig zu sichern. Das deutsche Doppel unterlag den polnischen Routiniers Marcin Matkowski und Lukasz Kubot mit 7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 4:6, 2:6. Vor den beiden abschließenden Einzeln am Sonntag verkürzte Polen auf 1:2. Der Mannschaft des Deutschen Tennis-Bunds (DTB) um Teamchef Michael Kohlmann droht weiterhin der erste Abstieg seit 13 Jahren. Im Steffi-Graf-Stadion in Berlin hatten Jan-Lennard Struff (Warstein) und Florian Mayer (Bayreuth) am Freitag ihre Einzel gewonnen.

Masur und Brands verlieren Doppel-Marathon

Davis-Cup-Debütant Masur (21) und Brands (29) starteten am Samstag zwar verheißungsvoll und brachten das abgeklärte polnische Duo vor 2500 Zuschauern immer wieder zur Verzweiflung. Ab dem dritten Satz schlichen sich jedoch viele Fehler ein, die die Gäste eiskalt ausnutzen und das Spiel, das wegen Regens mehr als eine Stunde später begann, noch zu ihren Gunsten drehten. "Wir haben ab dem dritten Satz zu viele Aufschlagspiele verloren, und sie haben die Bälle besser zurückgebracht. Wenn so etwas passiert, läuft so ein Spiel auch ganz schnell in die andere Richtung", sagte Brands, der seinem Partner Masur zumindest zu einem gelungenen Debüt gratulierte: "Es war richtig schwer heute. Das hat er gut gemacht."

dpa | Stand: 17.09.2016, 18:15