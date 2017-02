Die Verantwortlichen beim Deutschen Tennis-Bund (DTB) versuchten es erst gar nicht, die Niederlage gegen Belgien in der ersten Runde des Davis Cup schön zu reden. Schließlich hatte sich das deutsche Team im Vorfeld der Begegnung gegen die Belgier, die ohne ihren Topspieler David Goffin angereist waren, zum Favoriten erklärt: Mit Mischa Zverev, dem gefeierten Viertelfinalisten der Australian Open, und dessen jüngeren Bruder Alexander, der größten deutschen Tennis-Hoffnung, der in Frankfurt als deutsche Nummer eins an den Start ging.

Beim DTB sprach man sogar von einem möglichen Durchmarsch ins Finale und von der Chance auf den ersten Titel seit 24 Jahren, angesichts der Absagenflut von Top-Ten-Spielern aus anderen Nationen.

Aufbruchstimmung im Herren-Tennis schon wieder erstickt

Dass das deutsche Team bereits an der Auftakthürde, den ersatzgeschwächten Belgiern, scheiterte, hat nun jegliche Aufbruchstimmung gleich im Ansatz erstickt. Weder die Zverev-Brüder noch der erfahrene Philipp Kohlschreiber konnten dem Druck standhalten. Routinier Kohlschreiber gab mit seiner überraschenden Niederlage zum Auftakt gegen Steve Darcis gleich die falsche Richtung vor, am Schlusstag verlor auch Jungstar Zverev gegen Darcis das entscheidende Match. Nach der 1:4-Niederlage sprach Michael Kohlmann von einem "ernüchternenden Wochenende" und gab zu: "Das hatten wir so nicht auf der Rechnung."

Das Gros der deutschen Tennis-Öffentlichkeit hatte mit den aktuellen Protagonisten zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen, die komplette Aufmerksamkeit gehörte dafür dem größten Heilsbringer im deutschen Herren-Tennis: Boris Becker war schon am Samstag während des Doppels unerwartet in der deutschen Spielerbox aufgetaucht. Am Abend, beim Ball des Sports in Wiesbaden, bestätigte Becker gegenüber dem ZDF, dass er mit dem Verband Gespräche über ein mögliches Engagement führe. "Der DTB hätte gerne, dass ich eine Rolle im Davis Cup übernehme, das ehrt mich erstmal. Das ist noch nicht zu Ende diskutiert, was das ist", sagte Becker, fügte aber hinzu, es sei etwas in der Mache.

Hordorff: Deutsches Tennis "immer an Becker interessiert"

Damit überrumpelte er nicht nur den aktuellen Teamchef Kohlmann. "Da lag ich schon im Bett", sagte er zu den Aussagen von Becker im ZDF-Sportstudio, zeigte sich aber interessiert. "Wenn er seine Hilfe anbietet, wäre der DTB schlecht beraten, ihn nicht irgendwie mit einzubeziehen."

Öffentlich hielten sich die Verbandsfunktionäre zurück. "Der Deutsche Tennis Bund ist grundsätzlich immer an der Expertise von Boris Becker interessiert", sagte DTB-Vize Dirk Hordorff lediglich. Der dreimalige Wimbledonsieger Becker hatte bis Ende des vergangenen Jahres drei Jahre lang sehr erfolgreich den langjährigen serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic trainiert, zuletzt war er als TV-Experte während der Australian Open im Einsatz.

Zverev: "Ich fände es gut"

Eine mögliche Rückkehr zum DTB, wo Becker schon zu seiner aktiven Zeit als Spielertrainer im Einsatz war, könnte dem dauerkriselnden deutschen Davis-Cup-Team neue Impulse geben, glaubt auch Spitzenspieler Alexander Zverev: "Ich fände es gut, wenn er Lust dazu hat."

Nach der Erstrundenpleite steht für das deutsche Davis-Cup-Team das nächste Duell erst im September an, in der Relegation um den Verbleib in der Weltgrupe. Womöglich sitzt Becker dann auch ganz offiziell in der deutschen Box.

red/dpa/sid | Stand: 06.02.2017, 14:30