Das Team muss in Portugal antreten. Das ergab die Auslosung in London. In der ersten Runde hatte die Mannschaft von Trainer Michael Kohlmann in Frankfurt am Main mit 1:4 gegen Belgien verloren und damit den Einzug ins Viertelfinale klar verpasst.

Die Relegation in Portugal findet vom 15. bis 17. September statt. Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie. Die im ATP-Ranking am höchsten platzierten Portugiesen sind Joao Sousa (Nr. 36) und Gastao Elias (Nr. 97).

Kohlmann will "bestmögliche Auswahl"

"Ein Heimspiel wäre mir natürlich lieber gewesen. Portugal ist mit Joao Sousa als Nummer eins kein einfacher Gegner. Wir müssen zusehen, dass wir mit der bestmöglichen Auswahl nach Portugal reisen" , sagt Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann.

Portugal war von der Europa-Afrika-Gruppe aus in die Davis-Cup-Saison 2017 gestartet und hatte sich mit Siegen gegen die Ukraine und Israel seinen Platz in der Relegation gesichert. Deutschland und Portugal haben sich in der über 100-jährigen Davis-Cup-Geschichte bislang einmal gegenübergestanden. Das deutsche Team siegte 1927 in der zweiten Runde der Europa-Gruppe in Lissabon mit 5:0.

dpa/sid | Stand: 11.04.2017, 11:26