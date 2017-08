Im Juli 1987 kam es zum legendären Match zwischen Becker und John McEnroe. Für Deutschland und die USA ging es damals um den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Im Hexenkessel von Hartford behielt Becker die Nerven und besiegte den Altmeister mit 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2. Das Spiel ging als die "Schlacht des Jahrhunderts" in die Tennis-Geschichtsbücher ein. Am Ende gewann das deutsche Team mit 3:2.