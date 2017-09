Aufatmen im deutschen Davis-Cup-Team, gelungener Einstand für Chef-Berater Boris Becker: Die DTB-Auswahl bleibt trotz der Absagen der drei Top-Spieler mindestens ein weiteres Jahr in der Weltgruppe der 16 besten Tennis-Nationen.

Struff findet doch noch seine Form

Für den Klassenerhalt in Oeiras sorgte Jan-Lennard Struff, der in einem dramatischen Duell mit dem portugiesischen Top-Spieler Joao Sousa einen Matchball abwehrte und nach 3:13 Stunden den entscheidenden dritten Punkt holte. Der 27 Jahre alte Warsteiner fand so gerade noch rechtzeitig zu seiner Form und setzte sich nach einer Achterbahnfahrt mit 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 7:6 (8:6), 6:4 durch. Das abschließende Einzel war beim Stand von 3:1 ohne Bedeutung für den Ausgang der Partie.

Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) hatte die Gäste in Führung gebracht, ehe Struff und Tim Pütz (Frankfurt) im Doppel in fünf Sätzen die Weichen für den Klassenerhalt stellten. Struff, Stebe und Debütant Pütz bügelten damit die vorige Erstrundenpleite aus. Im Februar hatte Deutschland in nomineller Bestbesetzung mit den Zverev-Brüdern Alexander und Mischa sowie Philipp Kohlschreiber gegen ersatzgeschwächte Belgier verloren und war in Abstiegsnot geraten.

Auslosung am Mittwoch

Ob das Trio im kommenden Jahr ins Nationalteam zurückkehrt, bleibt fraglich und hängt auch vom Austragungsort ab. Die Auslosung für die Erstrundenpartien findet am Mittwoch in London statt. Egal, gegen wen es vom 2. bis 4. Februar 2018 geht: Tennis-Idol Becker wird nach seinem erfolgreichen Debüt erneut zur deutschen Delegation gehören. Der Head of Men's Tennis im Deutschen Tennis Bund trug in Portugal seinen Teil zum Klassenerhalt bei, gemeinsam mit Kapitän Michael Kohlmann baute er den völlig verunsicherten Struff auf, der bis zum Sonntag unter seinen Möglichkeiten geblieben war.

Auf und Ab vor der Entscheidung

Struff trat im Duell mit Joao Sousa zunächst wie verwandelt auf. Bis zum 6:0, 3:0 demontierte der Weltranglisten-54. seinen um drei Ränge schlechter platzierten Kontrahenten. Die Hoffnung auf ein vorzeitiges Happy End wuchs im deutschen Team, doch plötzlich schlichen sich wieder Fehler in Struffs Spiel ein. Stebe bereite sich bereits auf seinen Einsatz für das vermeintlich entscheidende Einzel vor, erst recht, als Struff im Tiebreak des vierten Satzes einen Punkt von der Niederlage entfernt war.

Doch die Interims-Nummer eins behielt die Nerven und wehrte den Matchball mit Serve-and-Volley ab. Plötzlich war Struff wieder der bessere Spieler, verspielte jedoch zunächst eine 2:0-Führung. Der Krimi nahm seinen Lauf, Sousa legte vor, Struff zog nach. Mit seinem zweiten Breakball nahm der Sauerländer Sousa den Aufschlag zum 5:4 ab und verwandelte schließlich seinen zweiten Matchball.

