In der Relegationspartie in Portugal ist die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes durch einen Sieg im Doppel mit 2:1 in Führung gegangen. Jan-Lennard Struff und Tim Pütz setzten sich gegen Joao Sousa/Gastao Elias nach 3:37 Stunden 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 durch.

Struff am Sonntag gegen Sousa

Struff kann am Sonntag (17.09.17) im Spitzeneinzel gegen Joao Sousa den Sieg sichern. Für das abschließende Match sind Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) und Pedro Sousa vorgesehen, allerdings sind Umstellungen auch kurzfristig noch möglich.

dpa/sid | Stand: 16.09.2017, 19:26