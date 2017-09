Davis Cup - Stebe bringt Deutschland in Führung

Stebe gewann am Freitag (15.09.17) vor rund 500 Zuschauern im Clube de Ténis do Jamor am Rande von Lissabon überraschend gegen Joao Sousa 4:6, 6:3, 6:3, 6:0. Nach 2:36 Stunden verwandelte der Weltranglisten-90. den zweiten Matchball gegen den 33 Plätze besser notierten Sousa.

Nach einem guten Start und einem schnellen 3:0 geriet Stebe gegen den 33 Plätze besser notierten Sousa mit 4:6, 1:3 in Rückstand. Bei seiner Premiere als neuer Head of Men's Tennis hatte Becker nach den Nationalhymnen und dem Einspielen kurz vor dem Match den Platz verlassen, um Struff auf dessen Partie vorzubereiten.

Becker auf der Tribüne

Erst am Anfang des zweiten Satzes kehrte Becker auf die Tribüne zurück und setzte sich zum deutschen Betreuerstab auf die Steinbänke. Mal erhob er sich nach einem Punktgewinn, mal applaudierte er, mal gestikulierte er oder ahmte eine Rückhand nach.

Sousa unterliefen bei extrem heftigem Wind mehr und mehr Fehler. Als er im dritten Satz das Break zum 2:3 kassierte, schlug er wütend den Ball in den Himmel und kassierte dafür eine Verwarnung. Cool und selbstbewusst, als hätte es die vier Jahre voller Verletzungen und Rückschläge nicht gegeben, zermürbte Stebe seinen Gegenüber.

Struff spielt zweites Einzel

Für das zweite Einzel des Tages sind Jan-Lennard Struff und Pedro Sousa nominiert. Der Verlierer der Partie auf Sand in Oeiras steigt in die Europa/Afrika-Gruppe ab, der Sieger spielt im kommenden Jahr in der Weltgruppe der besten 16 Nationen.

dpa | Stand: 15.09.2017, 15:06