Boris Becker - "Ich war nie weg"

Die Begründung, warum er denn nun in die neu geschaffene Position beim Deutschen Tennis-Bund (DTB) gerückt sei, stellte Becker gleich an den Anfang seiner Ausführungen: "Tennis ist eine Herzensangelegenheit. Ich mache das, was ich am besten kann."

Und: "Ich liebe den Sport, ich liebe dieses Land." Ein bisschen Pathos durfte ruhig sein, und den DTB-Funktionären war der Stolz anzusehen. Gleichzeitig wurde auch Barbara Rittner offiziell zur „Head of Women's Tennis“ ernannt, die nach 2018 ihren Posten als Fed-Cup-Chefin an Jens Gerlach abgeben wird.

Mit Dirk Hordorff im ständigen Austausch

Barbara Rittner (l.) und Boris Becker (r.) in neuen Rollen beim DTB

"Wir haben zwei außergewöhnliche Lichtgestalten gewonnen. Das gibt es in kaum einer anderen großen Nation", sagte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff, der nun als einer der maßgeblichen Strippenzieher der Becker-Inthronisierung galt. Ständig sei man im Austausch gewesen, bestätigte der neue Strippenzieher, der von einem anderthalbjährigen Annäherungsprozess sprach. Der ehemalige Wimbledon-Sieger gestand, dass er "mit dem alten DTB ein, zwei Problemchen" hatte. Vergangenheit.

In der Zukunft wollen beiden Seiten voneinander profitieren, müssen aber aufpassen, dass sich nicht zu viel auf den Namen Becker projiziert. Dass die 44-jährige Rittner gleich zweimal versehentlich als "Barbara Becker" angesprochen wurde, sagte viele darüber aus, wie sehr der Name künftig das deutsche Tennis in einer "Aufbruchsstimmung" (DTB-Boss Ulrich Klaus) überstrahlen wird.

Nur die Reisekosten werden angeblich erstattet

Der gebürtige Leimener ist Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vorgesetzt und soll am Rande der Play-off-Begegnung der deutschen Mannschaft bei Gastgeber Portugal in Lissabon (15. bis 17. September) seinen ersten Einsatz haben. Erstaunlich: Nach DTB-Angaben wird Becker ehrenamtlich arbeiten und nur die Reisekosten erstattet bekommen. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio fixiert.

"Er soll für den Davis Cup und die Nachwuchsförderung Impulse geben" , erklärte Klaus, der sich von dem Übervater nicht nur einen regen Austausch mit allen Topspielern wünscht, sondern Becker solle auch das Präsidium beraten. Dass er erst jetzt wieder wirklich hierzulande über den Tennissport ins Rampenlicht kommt, verwunderte Becker angeblich nicht: " Ich war nie weg." Wohl aber habe er im Ausland eben mehr Wertschätzung über sein sportliches Knowhow erfahren als hierzulande.

Nach einer OP noch auf Krücken

Haupaufgabe wird aber sein, die Topspieler Deutschlands in der Weltspitze ganz nach vorne zu bringen. Becker betonte, dass er mit der Familie Zverev seit längerem ganz engen Kontakt habe. Gerade der erst 20 Jahre alte Alexander Zverev gilt als das größte Versprechen - und Becker weiß, was eine hohe Erwartungshaltung in jungen Jahren bedeutet. Der Draht zum hochtalentierten Hamburger wird enger, das steht fest. "Nun kann ich mit ihm auf einem Turnier reden, ohne dass gleich gemutmaßt wird, ich werde sein neuer Trainer."

Das kann der auf Gehhilfen zu seiner Vorstellung gehumpelte Becker nach einer Operation am Sprunggelenk vor fünf Wochen auch gar nicht. "Ich habe ein komplett neues" , berichtete er über seinen Gesundheitszustand. Zwei Wochen müsse er noch auf Krücken gehen, dann will er wieder normal gehen. Der große Schritt fürs deutsche Tennis ist dennoch schon vorher erfolgt.

Stand: 23.08.2017, 11:48