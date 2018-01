Maximilian Marterer überrascht in Melbourne

Gezielte Vorbereitung

Warum er jetzt so groß auftrumpft hat auch mit seiner Vorbereitung auf das Turnier zu tun. In diesem Jahr spielte er ausschließlich Turniere in warmen Gefilden. Beim Challenger-Turnier in Canberra (Australien) konnte er sich perfekt auf die klimatischen Gegebenheiten einstellen. Selbst bei Temperaturen um die 40 Grad wirkt Marterer nicht erschöpft, sondern spielt selbst gegen erfahrenere Spieler wie Verdasco sein bestes Tennis.

CK, SID | Stand: 18.01.2018, 15:58