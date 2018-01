Maximilian Marterer (22) aus Nürnberg unterlag im Duell der Melbourne-Debütanten dem Amerikaner Tennys Sandgren nach 2:56 Stunden 7:5, 3:6, 5:7, 6:7 (5:7). Vor dem ersten Grand Slam des Jahres hatte Marterer noch alle 14 Matches auf der ATP -Tour verloren.

Gegen Sandgren fehlte Marterer die Kraft, um an seine Leistungen gegen Cedrik-Marcel Stebe und Fernando Verdasco in den Runden zuvor anzuknüpfen.

Am Donnerstag hatte er bei Temperaturen von mehr als 30 Grad dreieinhalb Stunden auf dem Court gestanden. Sandgren hatte dagegen mit Schweizer Stan Wawrinka keine Probleme und Kraft gespart. Der Einzug in die Runde der besten 32 Profis in Melbourne war für Marterer der mit Abstand größte Erfolg seiner Karriere.

Simona Halep kämpft sich durch

Simona Halep

Nach dem drittlängsten Damen-Match der Turniergeschichte hat die Tennis-Weltranglisten-Erste Simona Halep bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht. Die 26 Jahre alte Rumänin bezwang am Samstag (20.01.2018) Lauren Davis aus den USA in 3:45 Stunden 4:6, 6:4, 15:13. Von der Rekordmarke beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres waren Halep und Davis aber noch eine Stunde entfernt.

2011 standen sich die Italienerin Francesca Schiavone und Swetlana Kusnezowa aus Russland 4:44 Stunden gegenüber. " Ich bin fast tot, aber ich hoffe, ihr habt es genossen" , sagte Halep völlig erschöpft zu den Zuschauern in der Rod-Laver-Arena.

sid/dpa | Stand: 20.01.2018, 07:32