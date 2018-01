Nach 2:50 Minuten gewann Wozniacki ihr erstes Grand-Slam-Turnier mit 7:6, 3:6 und 6:4 und ist damit nach sechs Jahren Unterbrechung wieder Erste der Weltrangliste.

Im ersten Satz schenkten sich beiden Kontrahentinnen nichts, zeigten tolle Ballwechsel mit viel Druck und langen Grundlinienschlägen - am Ende hatte Wozniacki im Tie Break das bessere Ende für sich. Der zweite Durchgang war ebenso ausgeglichen, keine Spielerin konnte sich absetzen. Doch beim Stand von 4:3 landete Halep ein Break und holte sich schließlich den Satz mit 6:3.

Kräfteverschleiß bei Halep

Aber bereits in dieser Phase war zu merken, dass Halep dem kräfteraubenden Turnierverlauf Tribut zollen musste. Bei 3:2 im zweiten Satz musste sie bereits eine längere Behandlungspause nehmen, weil sie Probleme im linken Oberschenkel bekam.

Im Halbfinale hatte die Rumänin gegen Angelique Kerber nach einem Marathonmatch mit der Abwehr von zwei Matchbällen 9:7 im dritten Satz gewonnen. Doch statt einzuknicken erhöhte sie das Risiko, spielte viele Alle-oder-nichts-Bälle - und Wozniacki war beeindruckt. Statt weiter voll dagegenzuhalten, wurde sie zu passiv, zitterte vor allem beim zweiten Aufschlag und hielt die taumelnde Halep dadurch im Match.

Schmerzen im Knie

Der dritte Satz begann mit einer Menge Breaks: Wozniacki ging 2:0 und 3:1 in Führung, doch Halep kämpfte sich zurück in die Partie und ging ihrerseits mit 4:3 in Führung. Danach ließ sich auch die Dänin behandeln, sie hatte offenbar Schmerzen im linken Knie.

Beide Spielerinnen hatten zuvor bereits zweimal in einem Grand-Slam-Finale gestanden: Halep bei den French Open 2014 und 2017, Wozniacki bei den US Open 2009 und 2014. Den letzten Schritt schafften sie aber bislang nicht.

"Ein Traum ist wahr geworden"

"Ein Traum ist wahr geworden" , sagte Wozniacki, nachdem sie aus den Händen von Billie Jean King den Daphne Akhurst Memorial Cup in Empfang genommen hatte. "Es war ein unglaubliches Match, ein unglaublicher Kampf. Es tut mir leid, dass ich heute gewinnen musste" , sagte Wozniacki zu der unterlegenen Halep.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 27.01., ab 22.50 Uhr

ch | Stand: 27.01.2018, 12:05