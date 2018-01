Dustin Brown verlor am Montag (15.01.2018) nach fünf Sätzen mit 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (7:4), 1:6 gegen Joao Sousa aus Portugal.

Der 34 Jahre alte Kohlschreiber unterlag zuvor angeschlagen dem Weltranglisten-168. Yoshihito Nishioka aus Japan 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6. Von einer Erkältung geschwächt, fand der Routinier nie zu seinem Spiel. "Ich war ziemlich platt, mir tut alles weh" , sagte Kohlschreiber enttäuscht.

Vorjahresfinalist Rafael Nadal ist derweil völlig problemlos in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglistenerste aus Spanien ließ Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik beim 6:1, 6:1, 6:1 in nur 94 Minuten überhaupt keine Chance. Für Nadal ist es das erste Turnier der Saison, zum ersten Mal in seiner Karriere war er nach Melbourne gereist, ohne ein offizielles Vorbereitungsmatch absolviert zu haben.

Görges schlägt 14 Asse