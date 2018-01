Barthel verliert in drei Sätzen

Raus in Melbourne: Mona Barthel

Vor Görges hatte bereits Mona Barthel (Neumünster) in der zweiten Runde verloren. Die 27-Jährige unterlag gegen die an Position 32 gesetzte Estin Anett Kontaveit nach 1:36 Stunden 3:6, 6:4, 3:6. Damit sind aus deutscher Sicht bei den Frauen nur noch Angelique Kerber und Andrea Petkovic im Rennen. Kerber trifft am Donnerstag auf die Kroatin Donna Vekic. Petkovic bekommt es mit Lauren Davis aus den USA zu tun.

Wozniacki mit viel Mühe

Hochspannend machte es Caroline Wozniacki. Die 27-jährige Dänin setzte sich gegen Jana Fett aus Kroatien in zweieinhalb Stunden mit 3:6, 6:2, 7:5 durch. Die aktuelle WTA -Weltmeisterin musste bei einem Stand von 1:5 und 15:40-Rückstand im dritten Satz zwei Matchbälle abwehren. Wozniacki hatte im Oktober die WTA-WM in Singapur gewonnen und ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Nummer zwei gesetzt.

15-jährige Kostjuk in Runde drei

Als jüngste Tennisspielerin seit Martina Hingis im Jahr 1996 hat die 15 Jahre alte Ukrainerin Marta Kostjuk bei den Australian Open ebenfalls die dritte Runde erreicht. Die Nummer 521 der Weltrangliste setzte sich gegen die australische Wildcard-Starterin Olivia Rogowska 6:3, 7:5 durch. Kostjuk hatte im vergangenen Jahr die Juniorinnen-Konkurrenz beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewonnen und daher eine Wildcard für die Qualifikation erhalten.

Nadal ohne Satzverlust

Bei den Männern hat sich Vorjahresfinalist Rafael Nadal auch in seinem zweiten Match keine Blöße gegeben und steht ohne Satzverlust in der Runde der besten 32 Spieler. Der 31 Jahre alte Spanier, der aufgrund von Knieproblemen in der Vorbereitung kein offizielles Match gespielt hatte, gewann gegen Leonardo Mayer aus Argentinien 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). In der dritten Runde trifft Nadal am Freitag auf den an Position 28 gesetzten Bosnier Damir Dzumhur.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 17.01., ab 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 17.01.2018, 07:30