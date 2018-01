Der Titel blieb trotz des dunklen Schattens auf der Karriere gleich. "Unstoppable" , lautet er. Das klingt ein bisschen vermessen, wenn es in den Zusammenhang mit dem Dopingvergehen und ihren Titeln gestellt wird. Aber er ist so zu verstehen, dass niemand ihren Willen brechen kann. "Ich gebe niemals auf. Wenn ich zehn Mal hinfalle, stehe ich beim elften Mal auch wieder auf und schaufel den Ball zu dir übers Netz" , heißt es in dem Buch. Das könnte den Antrieb erklären, jetzt wieder anzugreifen, sich wieder in der Weltrangliste nach vorne zu kämpfen. Auf dem 48. Platz ist sie inzwischen schon wieder angekommen.

Maria Scharapowa gewann 2008 die Australian Open.

Maria Scharapowa ist jetzt 30 Jahre alt. Kurz vor ihrem Geburtstag kehrte sie im April 2017 beim Turnier in Stuttgart auf den Platz zurück. Sie erreichte das Halbfinale. Im Oktober gewann sie das Turnier im chinesischen Tianjin. Die große Bühne, die ihr steht und die sie so gerne mag, aber hatte sie in Flushing Meadows. In der ersten Runde gewann Scharapowa gegen Simona Halep. Damals war die Rumänin die Nummer zwei der Welt, heute ist sie die beste.

Night Session auf dem Centre Court

In New York ging es für Scharapowa bis ins Achtelfinale. Um diese Runde bei den Australian Open 2018 zu erreichen, muss sie gegen Angelique Kerber gewinnen. Kerber gewann das Turnier in Melbourne 2016, Scharapowa acht Jahre vorher. Mit dem Duell wird am Samstag die Night Session auf dem Centre Court eröffnet. Es ist die große Bühne.

