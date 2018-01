Der Weltranglistenvierte könnte in der dritten Runde auf seinen Bruder Mischa treffen, bereits im Achtelfinale könnte der sechsmalige Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien warten. Zum Auftakt trifft Zverev, der noch nie das Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht hat, auf den Italiener Thomas Fabbiano.

Kerber gegen Friedsam

Die formstarke Angelique Kerber bekommt es in der ersten Runde in einem deutschen Duell mit Anna-Lena Friedsam zu tun. Die ebenfalls glänzend ins neue Jahr gestartete Julia Görges geht gegen Sofia Kenin (USA) als klare Favoritin in die Partie. Schwierige Erstrundenlose erwischten dagegen Carina Witthöft, Tatjana Maria und Andrea Petkovic. Witthöft fordert die an Position acht gesetzte Caroline Garcia aus Frankreich heraus, Maria trifft auf die Russin Maria Scharapowa und Petkovic spielt gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien.

Insgesamt stehen vor Abschluss der Qualifikation acht deutsche Herren sowie sieben deutsche Damen im Hauptfeld der Australian Open.

Video starten, abbrechen mit Escape Australian Open 2018 – Die Fakten vor dem Turnierstart | Sportschau | 09.01.2018 | 00:59 Min. | Verfügbar bis 09.01.2019 | Das Erste

Die Partien der deutschen Spieler im Überblick

Alexander Zverev (Nr. 4) - Thomas Fabbiano (Italien)

Philipp Kohlschreiber (Nr. 27) - Yoshihito Nishioka (Japan)

Mischa Zverev (Nr. 32) - Chung Hyeon (Südkorea)

Cedrik-Marcel Stebe - Maximilian Marterer

Florian Mayer - Jewgeni Donskoj (Russland)

Jan-Lennard Struff - Kwon Soonwoo (Südkorea)

Peter Gojowczyk - Michail Kukuschkin (Kasachstan)

Julia Görges (Nr. 12) - Sofia Kenin (USA)

Angelique Kerber (Nr. 21) - Anna-Lena Friedsam

Carina Witthöft - Caroline Garcia (Frankreich/Nr. 8)

Andrea Petkovic - Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 27)

Tatjana Maria - Maria Scharapowa (Russland)

Mona Barthel - Monica Niculescu (Rumänien)

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 11.02.2018, ab 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 12.01.2018, 08:30