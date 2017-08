US Open - Zverev trifft auf Qualifikanten, Kerber gegen Osaka

Der 20 Jahre alte Hamburger ist beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Nummer vier gesetzt. Sein älterer Bruder Mischa spielt zum Auftakt gegen den Wildcard-Starter Thai-Son Kwiatkowski aus den USA.

Titelverteidigerin Angelique Kerber aus Kiel bekommt es in Runde eins mit der 19 Jahre alten Japanerin Naomi Osaka zu tun. Gegen die Nummer 45 der Welt hat die zweimalige Grand-Slam-Siegerin noch nie gespielt. Kerber ist in der Setzliste an Rang sechs eingestuft.

Görges im deutschen Duell gegen Beck

Zwischen der an Nummer 30 gesetzten Julia Görges und Annika Beck kommt es zu einem deutschen Duell. Sabine Lisicki tritt gegen die Chinesin Shuai Zhang an, Andrea Petkovic gegen die Amerikanerin Jennifer Brady. Auch Tatjana Maria erwartet gegen Ashley Kratzer ein deutsch-amerikanischer Vergleich. Schwere Aufgaben haben Carina Witthöft gegen die an 16 eingestufte Lettin Anastasija Sevastova und Mona Barthel gegen die Russin Jekaterina Makarowa erwischt.

Kerber: "besseres Gefühl als in Melbourne"

Kerber war als Stargast zur Zeremonie im historischen Seaport District von Manhattan eingeladen, gemeinsam mit dem Kroaten Marin Cilic, der als Champion von 2014 die verletzte fehlenden Vorjahresfinalisten Stan Wawrinka und Novak Djokovic vertrat. "Ich liebe diese Stadt, es ist immer magisch hier", sagte Kerber und gab sich trotz ihrer anhaltenden Formkrise zuversichtlich. "Ich habe ein besseres Gefühl als in Melbourne, wo ich zum ersten Mal als Titelverteidigerin gestartet bin", sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin.

Halep muss gegen Scharapowa ran

Die Rumänin Simona Halep, Nummer zwei der Setzliste, zog das undankbare Los Maria Scharapowa. Die Russin, nach ihrer Dopingsperre weit in der Weltrangliste zurückgefallen, startet dank einer Wildcard beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das sie 2006 gewonnen hatte.

