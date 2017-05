Kohlschreiber: "Souverän gewonnen"

Video: Titelverteidiger Kohlschreiber in der zweiten Runde

Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in München als sechster Deutscher die zweite Runde erreicht. Der Augsburger bezwang am Dienstag in seiner Auftaktpartie den erst 18 Jahre alten Norweger Casper Ruud mit 6:4, 6:3.