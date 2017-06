Federer trifft im Finale von Halle auf Zverev

Rekordsieger Roger Federer hat das Finale des ATP-Turniers in Halle erreicht. Im Halbfinale setzte er sich am Samstag (24.06.2017) gegen den Russen Karen Chatschanow mit 6:4 und 7:6 durch. Der 35-Jährige Federer steht damit zum elften Mal im Finale des mit 1,97 Millionen Euro dotierten Turniers in Halle.

" Es war sofort zu sehen, dass es kein einfaches Match wird, es ist immer ungewiss gegen einen Spieler, den ich nicht so gut kenne ", sagte Federer nach einer eher mäßigen Vorstellung: " Am Schluss hat er mehr Druck von der Grundlinie gemacht. Man weiß nie genau, wohin er spielt. Seine Vorhand ist ein bisschen wild. Ich bin froh, dass er am Ende bei seinem Satzball und bei meinem Matchball verzogen hat. "

Souveräne Vorstellung von Federer

Hatte wenig zu lachen: Federer-Gegner Karen Chatschanow.

Gegen den Weltranglisten-38. Chatschanow musste Federer nach seinen Siegen gegen die deutsche Nummer zwei Mischa Zverev (Hamburg) und Titelverteidiger Florian Mayer (Bayreuth) nicht an seine Leistungsgrenze gehen. Er konnte sich wie im zweiten Satz sogar einige Unkonzentriertheiten erlauben, als er beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn aufschlug, Chatschanow jedoch wieder zurück ins Spiel kommen ließ.

Beinahe hätte Federer die Schwächephase in die Verlängerung gezwungen, doch Chatschanow vergab vor dem Tiebreak zwei Satzbälle. So blieb der Publikumsliebling auch nach dem vierten Spiel im Turnierverlauf ohne Satzverlust und sparte dank einiger Fehler seines Gegners Kraft für das Endspiel.

Federers Ziel: Wimbledon-Titel

Federer ist mit Blick auf seinen Saisonhöhepunkt in Wimbledon damit weiter voll auf Kurs. "Darauf ist schon seit zwölf Monaten alles ausgerichtet, und ich bin glücklich darüber, wie ich mich im Moment fühle" , hatte der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger bereits vor dem Duell mit Chatschanow gesagt. Um beim Rasen-Klassiker in London zum achten Mal zu gewinnen, hatte Federer extra auf die Sandplatz-Saison verzichtet und auch für die French Open abgesagt.

Alexander Zverev erneut im Finale

Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle.

Im Finale trifft Federer am Sonntag auf Alexander Zverev (Hamburg). Der 20 Jahre alte Vorjahresfinalist setzte sich im Halbfinale gegen den Franzosen Richard Gasquet nach 1:52 Stunden 4:6, 6:4, 6:3 durch und spielt um seinen fünften Titel auf der ATP-Tour.

Der 20-Jährige begann druckvoll und nahm Gasquet schnell den Aufschlag ab. Doch der Franzose blieb davon unbeeindruckt und schaffte prompt das Rebreak. Es war der erste Aufschlagverlust von Zverev im gesamten Turnier.

Gasquets Rückhand macht Zverev Probleme

Die deutsche Nummer eins blieb danach zwar dominant, Gasquet brachte ihn aber immer wieder mit seiner starken Rückhand in Bedrängnis. Mit seinem Paradeschlag sicherte sich der Wimbledon-Halbfinalist von 2007 und 2015 nach 36 Minuten auch den ersten Satz.

Zverev wackelte kurz, ließ einmal sogar den Schläger über den Platz fliegen, kämpfte sich dann aber zurück in die Partie. Nach 1:12 schaffte er den Satzausgleich. Im dritten Abschnitt gelang Zverev dann zum 4:3 das entscheidende Break. Nach 1:52 Stunden machte er unter dem Jubel der Zuschauer den Finaleinzug perfekt.

Zverev: "Es war ein fantastisches Match"

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war ein fantastisches Match heute" , sagte Zverev. Über Final-Gegner Federer sagte der 20-Jährige: "Er ist der Größte aller Zeiten auf diesem Belag." Im vergangenen Jahr hatte Zverev sein Idol Federer im Halbfinale von Halle bezwungen. "Im vergangenen Jahr war ich leider nicht richtig fit" , sagte Federer am Samstag. "Es ist schon sehr speziell, nun noch einmal hier gegen Alexander zu spielen."

In dieser Saison gewann Zverev bereits die Titel in Montpellier (im Finale gegen Gasquet), in München und beim Masters in Rom. Im vergangenen Jahr feierte er seine Premiere als Turniersieger bei den Profis mit dem Erfolg in St. Petersburg.

Zverev auch im Doppel im Finale

Alexander Zverev (rechts) und Mischa Zverev im Doppel beim ATP-Turnier in Halle.

Die Müdigkeit, die nach zwei langen Wochen Rasentennis in seinem Körper steckt, lässt sich Zverev, der zuletzt in 's-Hertogenbosch das Halbfinale erreicht hatte, nicht anmerken.