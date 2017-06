Karen Khachanov hat als erster Spieler das Halbfinale des ATP -Turniers in Halle/Westfalen erreicht. Der 21-Jährige schlug am Freitag (23.06.2017) in einem rein russischen Duell seinen Landsmann Andrei Rublev (19) in der Runde der letzten Acht nach 2:15 Stunden mit 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Im Halbfinale trifft der 38. der Weltrangliste am Samstag entweder auf Titelverteidiger Florian Mayer oder den Schweizer Rekordsieger Roger Federer. Für Khachanov bedeutete der Sieg im Viertelfinale der Gerry Weber Open gleichzeitig den ersten Halbfinal-Einzug im Jahr 2017.

Neben Florian Mayer hat mit Alexander Zverev ein weiterer Deutscher die Chance auf das Halbfinale. Die deutsche Nummer eins trifft im letzten Spiel des Tages auf den Argentinier Roberto Batista Agut.