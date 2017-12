Die Lichtblicke der deutschen Schwimmer

Bei der Weltmeisterschaft im zurückliegenden Sommer war der Tiefpunkt erreicht. Eine Silbermedaille für Schmetterling-Schwimmerin Franziska Hentke und nur ganze vier Endlauf-Teilnahmen - das war die magere Bilanz von Budapest 2017. Einmal mehr wurde das Konzept von Chef-Bundestrainer Henning Lambertz in Frage gestellt.

Nun gibt es aber Positiv-Meldungen aus dem DSV-Lager. Zwar wird in Kopenhagen "nur" auf der weniger bedeutsamen 25-Meter-Bahn geschwommen. Dennoch sind die Erfolge vom medaillen-reichen Donnerstag allemal vorzeigbar. "Es war ein sehr, sehr guter Tag" , sagte Lambertz. " Vier Medaillen, da hätte ich niemals mit gerechnet . "

Trost für verpasste WM

Sarah Köhler über 800 Meter Freistil

Allen voran stach die Frankfurterin Sarah Köhler hervor, die mit der Goldmedaille in deutscher Rekordzeit über 800 Meter Freistil für den bisherigen EM-Höhepunkt aus deutscher Sicht sorgte. "Natürlich wollte ich schnell und Bestzeit schwimmen. Gold war ein Traum" , so Köhler überglücklich. "Ab 300 Meter habe ich die Ungarin gesehen, habe versucht dran zu bleiben und sie nicht vorbei schwimmen zu lassen." Es klappte. Köhler hatte am Ende knapp eine halbe Minute Vorsprung vor ihrer Konkurrentin Boglarka Kapas.

Für Köhler war es der zweite große Titel in diesem Jahr. Bei der Universiade im Sommer hatte sie erstmals überhaupt auf einem internationalen Podest stehen dürfen und hier Gold über die 400m Freistil geholt. Die Erfolge dürften die 23-Jährige etwas über die verpasste Qualifikation zur WM 2017 in Budapest hinwegtrösten. Trotz dieses kleinen Rückschlags nimmt sie für die kommenden Jahre die Erfahrung mit, "dass mein Trainer mit mir alles richtig gemacht hat."

"Bei Marco hat es klick gemacht"

Wie Köhler stand auch Weltrekordler Marco Koch im Fokus. Auf seiner Paradedisziplin, den 200 m Brust, musste sich der Darmstädter in 2:01,52 Minuten lediglich dem Russen Kirill Prigoda (2:01,11) geschlagen geben und freute sich über Silber. "Vorne habe ich gemerkt, da fehlt einfach der Druck. Vier Tage nichts gegessen und nur im Bett. Das merkt man leider doch ein bisschen ", sagte Koch. "Aber es war mein schnellstes Rennen in diesem Jahr, und hinten habe ich es ganz gut gemacht."

Marco Koch mit Silbermedaille

Der Darmstädter musste aufgrund seiner Gewichtsprobleme zuletzt immer wieder Kritik einstecken. Ein Jahr nach Olympia (Platz 7) und der verkorksten WM im Sommer (Aus im Halbfinale) hat Koch viel verändert und ausprobiert. Der Chefbundestrainer ist zuversichtlich, dass sich das nun auszahlt. "Wenn man Marco schon sieht, dann weiß man, dass es klick gemacht hat" , sagte Lambertz. "Wir hoffen jetzt mal, dass er die Form in der er jetzt ist - schlank, muskulös - dass er das jetzt auch mal durch kriegt, dass er das auch auf die lange Bahn kriegt." Das übergeordnete Ziel des Weltrekordlers sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Weitere Eisen im Feuer

Henning Lambertz hofft nun, dass weitere seiner Trümpfe stechen. Lagenspezialist Philip Heintz, der bereits Silber über 400 Meter gewonnen hat, gehört auch über die halbe Distanz in Kopenhagen zu den Favoriten. Ambitionen auf Edelmetall hat zudem die Titelverteidigerin auf der 200-Meter-Schmetterlingsstrecke, Franziska Hentke.

red/sid/dpa | Stand: 15.12.2017, 10:53