Schwimmer Heintz überragt mit Doppel-Rekord

Bundestrainer Lambertz gerät ins Schwärmen

"Das war einer der seltenen Tage, an denen einfach alles klappt. Ich bin am Ende einfach nicht gestorben" , sagte der Kurzbahn-Vizeweltmeister. Wäre Heintz auch bei Olympia so schnell unterwegs gewesen, hätte er in Rio de Janeiro Silber gewonnen. Nur US-Superstar Michael Phelps war damals schneller.

"Das wird ihn irgendwann motivieren, aber im Moment findet er das sicher tierisch ärgerlich" , sagte Bundestrainer Henning Lambertz, der von seinem zweiten Vorschwimmer neben Weltmeister Marco Koch schwärmte: "Das war ein gigantisches Rennen. So eine Leistungsexplosion auf diesem Niveau hatte wohl keiner erwartet. Jetzt zählt er wirklich zum Kreis der ganz Großen und kämpft bei der WM um eine Medaille."

Jetzt will Heintz mehr, er will bei Olympia 2020 aufs Treppchen. In Berlin ist Heintz auch aus dem Schatten von Brust-Weltmeister Marco Koch geschwommen, der aufgrund einer Trainingsumstellung zurzeit etwas schwächelt.

Wellbrock löst WM-Ticket

Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat als deutscher Meister über 1500 Meter das WM -Ticket gelöst. Der 19 Jahre alte Titelverteidiger schlug nach 15:01,34 Minuten an. Damit blieb der Olympia-Teilnehmer deutlich unter der geforderten U23-Norm von 15:12,79.

Bei den deutschen Meisterschaften müssen die älteren Sportler in der offenen Klasse im Jahr nach der Olympia-Enttäuschung von Rio harte Normen unterbieten, um bei der WM in einem Monat dabei zu sein. Für die U23-Schwimmer gibt es erleichterte Qualifikationszeiten.

Stand: 16.06.2017, 17:22