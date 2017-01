"Ich habe Klage eingereicht" , sagte der Trainer des zurückgetretenen Ex-Weltmeisters Paul Biedermann. Seine Schwimmer am Stützpunkt Halle an der Saale trainiert der 52-jährige Embacher nicht mehr: "Ich bin heute nicht um sechs Uhr morgens aufgestanden." Der Verband hatte den zum Jahresende auslaufenden Vertrag Embachers nicht verlängert.

Erst Weihnachtsgrüße, dann Heiligabend die Kündigung

Nach einer Hängepartie um die Verlängerung der Verträge der Stützpunktrainer hatte sich Embacher nach eigener Aussage darauf verlassen, dass es zumindest 2017 für ihn in Halle/Saale weitergehe. Entsprechende Signale habe er vom Deutschen Olympischen Sportbund, vom Staatssekretär des Landes-Innenministeriums Sachsen-Anhalts und von Chefbundestrainer Henning Lambertz erhalten. "Und dann kommt am 24. Dezember ein Brief vom DSV, dass man ab 1. Januar auf meine Arbeit verzichtet. Das waren tolle Weihnachten" , sagte Embacher. Zwei Tage zuvor habe er noch Weihnachtsgrüße des DSV erhalten.

Die neue DSV-Präsidentin Gabi Dörries wollte sich mit Hinweis auf das schwebende Verfahren nicht näher äußern. Chefbundestrainer Lambertz kehrt kommenden Woche aus seinem Urlaub zurück.

Schwimmer sind geschockt

"Ich will daraus keine Schlammschlacht machen, aber ich werde auf mein Recht pochen. Sportlich gibt es keine Gründe dafür" , sagte Embacher. Auch die Schwimmer in Halle sind überrascht. "Das hat sich in dem Moment angefühlt wie ein Schlag in die Magengrube" , sagte Rückenschwimmer Marek Ulrich. Auch Paul Biedermann, den Embacher zu einem Weltklasseschwimmer geformt und 2009 zu Doppel-Gold bei der WM in Rom geführt hatte, zeigt Unverständnis für die Entscheidung. "Mit Paul hatte ich SMS-Kontakt, er ist erstaunt darüber, was gerade passiert" , verriet Embacher.

Embacher ist seit 23 Jahren Stützpunkttrainer in Halle/Saale. Unklar ist noch, inwieweit die Stadt überhaupt Bundesstützpunkt der Schwimmer bleibt. Im Gespräch ist eine Zusammenlegung mit Magdeburg oder die Aufgabe zugunsten von Potsdam/Berlin.

