Lisa Graf mit deutschem Rekord

Die 24-Jährige schlug über 200 Meter nach 2:07,63 Minuten an und blieb damit rund eine Sekunde unter der geforderten Zeit für die Weltmeisterschaft. Es war insgesamt die fünfte nationale Bestzeit der Titelkämpfe. Eine starke Leistung zeigte auch Franziska Hentke, die über 200 Meter Schmetterling in 2:06,18 Minuten so schnell, wie noch keine Frau vor ihr in diesem Jahr geschwommen war.