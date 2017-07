Sie hat dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) damit eindrucksvoll die fünfte Final-Teilnahme beschert. Die Magdeburgerin erreichte mit deutschen Rekorden im Vorlauf (25,73 Sekunden) und im Halbfinale (25,68) den Endlauf am Samstag. Es waren die ersten beiden Rekorde für den DSV bei den Titelkämpfen in Ungarn.

"Das ist traumhaft" , sagte Schmidtke überglücklich: "Ich werde aufgeregt sein. Das Finale war das Ziel. Ich habe nichts zu verlieren."

Graf und Wierling raus

Derweil haben Lisa Graf und Damian Wierling die Endläufe verpasst. Die 24 Jahre alte Berlinerin Graf belegte im Halbfinale über 200 Meter Rücken am Freitag in 2:09,00 Minuten Rang elf. Der 20 Jahre alte Essener Wierling wurde über 50 Meter Freistil in 21,93 Sekunden Zwölfter.

Graf war anschließend den Tränen nahe. "Natürlich ist man traurig. Wenn man sich vorgenommen hat, ins Finale zu kommen und es dann nicht schafft, ist es schon schwierig" , sagte sie: "Was da vorne im Moment in der Welt los ist, ist Wahnsinn."

Wierling zeigte sich dagegen zufrieden mit seiner ersten WM: "Das ist schon in Ordnung. Ich habe ein bisschen was mitgenommen und was gelernt."

Am Vortag hatte Franziska Hentke die erste und bisher einzige deutsche Medaille geholt. Über 200 Meter Schmetterling schlug die 28-Jährige als Zweite an und gewann damit Silber.

dpa/red | Stand: 28.07.2017, 19:16