Die 28-Jährige schlug am Donnerstag (27.07.17) in der Duna Aréna nach 2:05,39 Minuten als Zweite an. Nur Mireia Belmonte aus Spanien, die Gold holte war noch schneller. Bronze ging an Katinka Hosszú aus Ungarn.

Desaster für DSV-Herren

Die Silbermedaille von Hentke war das erste Edelmetall für die deutschen Beckenschwimmer bei den Weltmeisterschaften in Ungarn. Für die deutsche Meisterin war es die erste WM-Medaille auf der Langbahn.

Lagenspezialist Philip Heintz, der als Weltjahresbester nach Ungarn gefahren war, hatte zuvor auf der 200-Meter-Strecke eine Medaille als Siebter verpasst. Weltmeister Marco Koch schied im Halbfinale über 200 Meter Brust aus.

sid/dpa | Stand: 27.07.2017, 16:39