Hausding, der sich das Edelmetall vor allem dank eines überragenden Viereinhalb-Vorwärtssaltos im vorletzten Durchgang verdiente, sicherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) die erste WM-Medaille vom 3-m-Brett seit 26 Jahren. Mit Hausdings zwei Medaillen hat das deutsche Wassersprungteam seine interne Zielvorgabe für die Titelkämpfe in der Duna Arena bereits erfüllt.

Fünfter Wettbewerb für Hausing in Budapest

Der Wettbewerb verlangte den Athleten alles ab. Nachdem sich der Vorkampf am Mittwochmorgen mit 56 Startern fast vier Stunden in die Länge gezogen hatte, dauerte das Halbfinale nochmal 90 Minuten. Das Finale am Donnerstag war 70 Minuten lang.

Die langen Wartezeiten zwischen seinen Sprüngen hatte sich Rekordeuropameister Hausding mit einem Kartenspiel auf seinem Handy, Pausen auf der Isomatte und Musikhören vertrieben. Für den Vielstarter, den ständig Knie- und Schulterschmerzen plagen, war es der fünfte Wettbewerb der Titelkämpfe in Budapest. Im 3-m-Synchronspringen war er mit Feck auf Rang fünf, im Team auf Platz vier gesprungen. "Dass er das so durchzieht, ist krass" , sagte Klein: "Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste."

sid/dpa | Stand: 20.07.2017, 19:54