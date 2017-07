Wasserspringen: Hausding im WM-Finale

Für Vielspringer Hausding, der bei den Weltmeisterschaften bereits in seinem fünften Wettkampf startet, war der Mittwoch besonders hart: Für das Halbfinale musste er sich in einem knapp vierstündigen Vorkampf am Vormittag qualifizieren. «Wenn man das geschafft hat, hat man das Schlimmste überstanden», hatte Hausding vorher gesagt.

Im Vorkampf schied der zweite deutsche Starter Stephan Feck aus. Der angeschlagene Leipziger wurde 26. - 18 Springer kamen ins Semifinale. Der 27-Jährige plagt sich bereits die gesamte WM mit einem gebrochenen Zeh herum. "Ich musste mich sehr zusammenreißen", sagte Feck zu seinen Schmerzen. Das Finale findet am Donnerstag statt. Rosset.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 19.7., 22.50 Uhr

sid/dpa | Stand: 18.07.2017, 12:24