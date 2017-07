Olympiasiegerin Sarah Sjöström unterbot am Samstag (29.072017) im WM -Halbfinale über 50 Meter Freistil in 23,67 Sekunden Britta Steffens acht Jahre alte Bestmarke aus der Anzug-Ära um sechs Hundertstel und sorgte für den achten Weltrekord der Titelkämpfe. Sjöström hatte am vergangenen Sonntag (23.07.2017) bereits beim Staffelrennen in 51,71 Sekunden die Bestmarke über 100 Meter Freistil verbessert, die Steffen bis 2016 gehalten hatte. "Ich bin froh, dass ich diesen Weltrekord über 50 Meter habe. Das bedeutet, dass ich die schnellste Frau der Welt bin" , sagte die Schwedin.

Schmidtke glücklich über Finaleinzug

Aliena Schmidtke vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) schwamm im Finale über 50 Meter Schmetterling auf den achten Platz. Die 24-Jährige schlug nach 26,08 Sekunden an. "Ich bin glücklich, dass ich im Finale stand. Für mich war es eine erfolgreiche WM. Ich bin überall Bestzeiten geschwommen, war in allen Events Top 10, da kann man sich nicht beschweren" , freute sie sich. Die Magdeburgerin hatte sich am Vortag mit zwei deutschen Rekorden im Vorlauf (25,73 Sekunden) und im Halbfinale (25,68) für den Endlauf qualifiziert.

Ulrich und Wellbrock scheitern

Marek Ulrich verpasste in 25,27 Sekunden knapp die Qualifikation für das Halbfinale über 50 Meter Rücken. "Dass das eine Zehntel fehlte, ist natürlich ärgerlich" , sagte er. Florian Wellbrock erreichte den Endlauf über 1.500 Meter Freistil nicht. "Das ist schade, ich bin schon enttäuscht" , sagte er. Noch zwei Endlauf-Chancen hat der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am letzten WM-Tag. Über 400 Meter Lagen wurde Jacob Heidtmann nachträglich für einen Einzelstart nominiert, nachdem er die Norm eigentlich verpasst hatte und zunächst nur für die Freistil-Staffel nominiert worden war. Zudem hofft die 4x100-Meter-Lagen-Staffel auf den Einzug ins Finale.

Aussprache zwischen Lambertz und Heintz

Henning Lambertz

Im deutschen Lager haben sich derweil Chefbundestrainer Henning Lambertz und Schwimmer Philip Heintz nach der öffentlichen Kritik des Athleten ausgesprochen. "Es war ein freundschaftliches, ruhiges Gespräch in intimer Atmosphäre" , berichtete Lambertz. Heintz habe sich am Ende entschuldigt und einsichtig gezeigt: "Es sollte nicht noch mal vorkommen, aber damit ist die Sache aus der Welt." Heintz hatte nach seinem enttäuschenden siebten Platz über 200 Meter Lagen dem Bundestrainer falsche Trainingsgestaltung und mangelndes Vertrauen vorgeworfen.

Dressel schreibt Geschichte

Caeleb Dressel

Mit dreimal Gold in 80 Minuten hat der amerikanische Schwimm-Jungstar Caeleb Dressel WM-Geschichte geschrieben und Erinnerungen an Rekord-Olympiasieger Michael Phelps geweckt. Der 20-Jährige gewann zuerst die 50 Meter Freistil (21,15), dann die 100 Meter Schmetterling (49,86) und zum Abschluss mit der gemischten 4x100-Meter-Freistilstaffel in Weltrekordzeit (3:19,60). Mit schon jetzt sechs Goldmedaillen ist der Mann aus Florida der erfolgreichste Schwimmer der diesjährigen Titelkämpfe. Zum Abschluss am Sonntag (30.07.2017)winkt ihm in der 4x100-Meter-Lagenstaffel der siebte Titel.

Ledecky holt fünftes Gold

Im Schmetterling-Finale verpasste Dressel nur um vier Hundertstelsekunden den Weltrekord seines Landsmannes Phelps. Zuvor hatte er bereits über die 100 Meter Freistil sowie über 4x100 Meter und in der gemischten 4x100-Meter-Lagenstaffel gewonnen. Selbst Rekordweltmeisterin Katie Ledecky (20) kommt an diese Bilanz nicht heran. Die Amerikanerin sicherte sich über 800 Meter Freistil aber souverän ihr fünftes Gold von Budapest und ihr 14. insgesamt. Auf der 200-Meter-Rücken-Strecke lag Lokalmatadorin Katinka Hosszú im Finale bei der letzten Wende unter ohrenbetäubendem Jubel noch vorne, musste sich am Ende aber der Australierin Emily Seebohm geschlagen geben .

Naidich unter Dopingverdacht

Bei der Schwimm-WM gibt es womöglich einen Dopingfall. Der Argentinier Martín Naidich sei von seinem Team nach einer Dopingprobe vor dem geplanten Start des 26-Jährigen am Samstag über 1.500 Meter Freistil von den Weltmeisterschaften zurückgezogen worden, teilte der Sportler selbst via Twitter mit. "Die Situation beängstigt mich, aber was mich beruhigt ist, dass ich niemals wissentlich eine verbotene Substanz eingenommen habe" , schrieb Naidich. Er sei von dem Ergebnis der Dopingprobe überrascht gewesen. Weder vom Argentinischen Schwimm-Verband noch vom Weltverband FINA gab es zu dem Fall zunächst eine offizielle Stellungnahme.

dpa/red | Stand: 29.07.2017, 20:16