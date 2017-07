Schwimm-WM - Deutsche bleiben ohne Medaille

Vor zwei Jahren noch vier Medaillen

Zum Auftakt hatten die WM-Debütanten Marcus Herwig und Ruwen Straub über die halbe Distanz die Plätze 26 und 28 belegt. Vor zwei Jahren in Kasan hatten die deutschen Langstreckenschwimmer noch vier WM-Medaillen gewonnen.

Die größte Chance auf Edelmetall hat noch die Staffel über 4x1,25 Kilometer. Zudem will Wunram ihren Bronze-Erfolg von 2015 über fünf Kilometer wiederholen: "Vielleicht springt wieder eine Medaille heraus." Die 41-jährige Maurer spekuliert wie vor zwei Jahren auf Edelmetall über 25 Kilometer. "Sie war über zehn besser als in Kasan. Ich würde sie nicht abschreiben" , sagte Bundestrainer Stefan Lurz. In Kasan hatte die zweimalige Weltmeisterin Bronze gewonnen.

Wassen-Schwestern scheitern

Christina und Elena Wassen haben derweil das Finale im Zehn-Meter-Synchronspringen verpasst. Das Geschwisterpaar beendete den Vorkampf mit 257,94 Punkten auf Rang 15. Ein Fehler beim vorletzten Sprung, dem gehechteten zweieinhalbfachen Rückwärtssalto, machte die Finalhoffnungen zunichte. Zuvor hatten die beiden Wasserspringerinnen auf Rang sieben gelegen. Zwölf Paare qualifizieren sich für das Finale.