Zwölf Medaillen sammelten Thomas Lurz und Co. bei den letzten zwölf Weltmeisterschaften über fünf Kilometer, zum Auftakt der WM in Ungarn gingen die erfolgsverwöhnten deutschen Freiwasserschwimmer auf ihrer einstigen Paradestrecke erstmals seit 2001 leer aus.

Die WM-Debütanten Marcus Herwig und Ruwen Straub schwammen im Plattensee als 26. und 28. chancenlos hinterher, die aussichtsreichsten Langstreckler waren gar nicht erst an den Start gegangen. Rob Muffels, Vizeweltmeister von 2015, soll sich auf die olympischen zehn Kilometer konzentrieren. Denn der 22-Jährige will 2020 in Tokio in die Weltspitze vorstoßen. Und das größte Talent, sein Magdeburger Teamkollege Florian Wellbrock, darf im Balaton nicht schwimmen, weil er sich auch für die 1500 Meter Freistil im Becken qualifiziert hat. Der 19-Jährige hatte vor zwei Wochen bei der DM über fünf Kilometer die nationale Konkurrenz um Muffels deklassiert.