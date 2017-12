Als Vorlaufschnellster brach der 24-Jährige im Finale über 200 Meter Rücken ein und landete abgeschlagen auf dem achten und letzten Platz.

Starthilfe bei Diener offenbar defekt

Der Olympiasiebte hatte offenbar große Probleme mit der Rückenstarthilfe, die nach Angaben des Deutschen Schwimm-Verbandes aus der Verankerung gerissen wurde. Deshalb legte der DSV offiziell Protest gegen die Wertung ein, doch der wurde in erster Instanz vom Schiedsgericht abgelehnt. Die Begründung: Der Athlet selbst habe die Rückenstarthilfe eingestellt. Allerdings war der Potsdamer zur Hälfte des Rennens auch als Dritter immerhin auf Medaillenkurs gewesen.

Diener wollte direkt nach seinem Rennen (1:53,41 Minuten) nichts sagen. Wenige Stunden zuvor war er im Vorlauf um fast vier Sekunden schneller gewesen. Im Finale wollte Diener eigentlich nach Gold greifen. "Wenn ich dafür nicht alles geben würde, dann weiß ich nicht, was ich hier verloren hätte" , hatte Diener vor dem Finale gesagt. Bei der Weltmeisterschaft auf der Langbahn vor vier Monaten in Budapest war Diener an den harten Qualifikationsnormen gescheitert.

"Aller guten Dinge"