Einen Tag nach Silber über die doppelte Distanz schlug Heintz bei der Kurzbahn-EM in Dänemark nach 1:52,41 Minuten als Erster an. Silber ging mit einem Rückstand von 86 Hundertstelsekunden an Andreas Vazaios aus Griechenland, Bronze an den Norweger Tomoe Zenimoto. Heintz holte sich wie 2013 den Titel auf dieser Strecke, im Jahr 2015 war er Zweiter geworden.

Hentke siegt in ihrer Paradedisziplin

Vizeweltmeisterin Franziska Hentke gewann auf ihrer Paradestrecke 200 m Schmetterling in 2:03,92 Minuten den Titel vor Ilaria Bianchi (Italien) und Lara Grangeon (Frankreich). Die Magdeburgerin Hentke verteidigte ihren Titel von 2015 erfolgreich

Für den Deutschen Schwimm-Verband waren es die Medaillen fünf und sechs in Kopenhagen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 15.12.17, 22.50 Uhr

Stand: 15.12.2017, 17:47