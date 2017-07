Schwimm-WM - Einmal Silber und sonst nichts

Die fünf Endlaufteilnahmen von Budapest - darunter zwei auf nicht-olympischen Strecken - sind nur halb so viele wie bei der bislang schlechtesten WM 2013 in Barcelona, als Marco Koch ebenfalls Silber gewann. Damals stand Lambertz erstmals als Bundestrainer am Beckenrand.

Klartext von Britta Steffen

In Rio de Janeiro kamen Koch und Co. immerhin auf sieben Starts in Endläufen. "Die Medaille täuscht nicht darüber hinweg, dass wir als DSV in der Welt seit vielen Jahren keine Rolle mehr spielen" , sagte Britta Steffen, Doppel-Olympiasiegerin von 2008 und prognostizierte: "Wir haben einen langen steinigen Weg vor uns." Im Medaillenspiegel belegten die Beckenschwimmer nur noch Platz 17.

Wie weit die Besten mittlerweile entfernt sind, wurde am Schlusstag in der Lagenstaffel deutlich. Der entthronte Weltmeister Koch verabschiedete sich mit dem deutschen Quartett als Vorlauf-13. - auf einer Strecke, auf der deutsche Schwimmer als Finalstammgäste in der WM -Geschichte neun Medaillen gewannen. "Wir haben alles gegeben" , sagte Koch und wiederholte damit, was viele Teamkollegen in den vergangenen Tagen geäußert hatten.

Dass sich der Rückstand zur Weltspitze seit dem Olympia-Debakel von Rio nicht verringert hat, gestand auch Lambertz ein. "So richtig rangerückt sind wir noch nicht" , sagte er: "Der Abstand ist noch so, wie er war. Aber das ist normal und logisch. Das Aufarbeiten von Baustellen geht nicht innerhalb von vier, fünf Monaten."

"Glaube nicht, dass mich alle anlügen"

Auf die Nachfrage, ob er seinen Führungsstil überdenken müsse, antwortete Lambertz: "Mein Team bestätigt mir jeden Tag ein wahnsinnig harmonisches, kommunikatives und freundliches Miteinander. Und ich glaube nicht, dass mich alle anlügen." Philip Heintz hatte dem Bundestrainer nach seinem enttäuschenden siebten Platz über 200 Meter Lagen falsche Trainingsgestaltung und mangelndes Vertrauen vorgeworfen.

Kurz darauf kam durch die "Süddeutsche Zeitung" an die Öffentlichkeit, dass im Frühjahr 20 Schwimmer ein Schreiben an DSV -Präsidentin Gabi Dörries unterzeichneten, in dem unter anderem Kritik an den Rahmenbedingungen und am Führungsstil geäußert wurde.

Kritik von Küchler, Rückhalt von Lange

Und Jürgen Küchler, ein wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, hatte im November in einem Brief an Dörries beklagt, er müsse "hilflos zusehen, wie in kurzer Zeit das zugrunde gerichtet wird, was wir über lange Jahre mühevoll am Laufen gehalten haben".

Lambertz warf Küchler eine Intrige vor, einen "Versuch, mich abzusägen" , versicherte aber: "Ich fühle extremen Rückhalt durch die Präsidentin." Dirk Lange, Schwimm-Bundestrainer von 2008 bis 2011, stärkte Lambertz den Rücken. Küchler sei "ein ewig Gestriger, was die Trainingsausrichtung betrifft" , sagte er.

Den Rückhalt vom DSV hat Lambertz. Doch Ergebnisse müssen bald folgen. Weltmeisterlich waren die deutschen Schwimmer allenfalls bei Durchhalteparolen. Dass die Freiwasserschwimmer zum ersten Mal bei einer WM leer ausgingen, machte das verheerende Bild komplett.

sid/dpa/red | Stand: 31.07.2017, 08:31