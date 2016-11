Positiv auf EPO getestet

Der 26-Jährige sei im März in Moskau während Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro positiv auf ein Wachstumshormon getestet worden, teilte die FINA am Freitag (11.11.2016) in Lausanne mit. Melnikow war bereits im April vorläufig für die Sommerspiele gesperrt worden.

Melnikow schon 2013 mit Dopingvergehen

Bei der langen Dauer der Sperre fiel ins Gewicht, dass Melnikow als Wiederholungstäter gilt. Schon im vergangenen Jahr war der Rücken-Spezialist für zwei Jahre wegen Dopings gesperrt worden - wegen eines positiven Tests auf das Blutdopingmittel EPO aus dem Jahr 2013 während der Kurzbahn-EM.

Eine Silbermedaille und das EM-Gold mit der Lagenstaffel wurden ihm daraufhin bereits aberkannt.

dpa | Stand: 11.11.2016, 18:00